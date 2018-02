Sant Fruitós constitueix el nou Consell d'Infants municipal

Una vintena de nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles de Sant Fruitós de Bages han assistit al ple de constitució del Consell d´Infants del municipi en representació de tots els seus companys.

Els infants assistents , acompanyats pels seus pares i mares, són els 22 consellers i conselleres que han escollit els seus mateixos companys de classe per a representar-los en les sessions de treball que es duran a terme al llarg del curs escolar.

A l´acte de constitució del Consell va assistir-hi la major part dels membres del consistori i l´alcalde, Joan Carles Batanés, els va donar la benvinguda i els va fer un primer encàrrec, l´elaboració de un logotip per al Consell i la concessió de 2 o 3 propostes de millora pel poble.

A partir d´aquesta constitució, els infants es reuniran el tercer dijous de cada mes per tal de realitzar sessions de treball per pensar i desenvolupar diferents projectes.

La creació del Consell d´Infants és una aposta del consistori que té com a objectiu fomentar la participació entre els més joves dins la vida pública del municipi. Amb aquest òrgan els infants tenen l'oportunitat d'aprendre els principis de la democràcia i participar activament en la millora del seu poble. Diferents municipis del Bages, com per exemple Súria, Sallent o Santpedor, ja fa anys que tenen Consells d'Infants.

El govern municipal ja va crear l´any passat 5 consell municipals per tal que la ciutadania pugui participar en les accions que es duen a terme a Sant Fruitós de Bages. Aquests consells són el consell municipal de cultura, el de la gent gran, el d´infància, el de veïnatge i el de joventut.