Santpedor fa millores en pisos de gent amb poca mobilitat

L'Ajuntament de Santpedor impulsa obres en tretze pisos de persones grans del municipi que tenen problemes de mobilitat. De moment, ja s'han enllestit els treballs en 5 habitatges i s'estan fent els passos per arranjar, properament, un total de 8 pisos més. Aquest és el resultat dels dos primers anys d'implantació del programa d'arranjaments d'habitatges per a les persones grans que promou la Diputació de Barcelona.

El consistori ha informat que ja hi ha obert el termini per tramitar les sol·licituds del programa per a aquest 2018. Tote les persones interessades les poden presentar fins al mes de maig a través de l'Ajuntament.