Urbanisme desencalla que es pugui fer l'enllaç pendent de Sant Vicenç amb la C-55

La Comissió d'Urbanisme ha pres una decisió que, tot i que afecta el terme de Castellbell i el Vilar, el que suposarà a la pràctica és que permetrà desencallar l'accés a la C-55 en sentit sud que el poble veí de Sant Vicenç de Castellet té pendent des de fa anys.

El que ara s'ha formalitzat és que l´Ajuntament de Castellbell ha obtingut el vist-i-plau de la Comissió Territorial d´Urbanisme de la Catalunya Central en el sentit que no haurà de modificar el POUM (Pla d´Ordenació Urbanístic Municipal) per tal que Sant Vicenç pugui executar les obres de construcció d'aquest ramal sud d´accés a la C-55. L´obra pendent afecta el polígon de Les Vives, que es troba situat a cavall dels dos termes municipals. És un projecte que té una tramitació complexa ja que afecta un àmbit urbanístic supramunicipal que inclou els dos termes

Decisió aplaudida

La decisió de la Comissió Territorial d´Urbanisme de la Catalunya Central ha estat ben rebuda per part de l´Ajuntament de Castellbell i el Vilar que sempre havia defensat que no calia modificar el POUM perquè Sant Vicenç de Castellet executés el vial d´accés i connexió des de la rotonda del ramal de la carretera C-55 d´accés al municipi fins al polígon industrial Les Vives. L´acord de la Comissió Territorial d´Urbanisme assenyala que el traçat del futur vial es troba única i exclusivament al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet. Tanmateix, entre d´altres qüestions, la Comissió especifica que per determinar el coeficient d´edificabilitat màxim de l´àmbit es tindrà en compte allò que determini en qualsevol cas el planejament vigent al municipi de Castellbell i el Vilar.