La Festa de l'Arròs Infantil aplega 450 comensals a l'escola Monsenyor Gibert

Sant Fruitós de Bages ha donat aquest dimecres el tret de sortida oficial a la Festa de l'Arròs amb la versió infantil de la popular celebració que cada any acull una escola diferent de la població, en aquesta ocasió Monsenyor Gibert, com a preàmbul de la festa gran, que té lloc el proper diumenge.

Durant tota la setmana, s'han realitzat diferents activitats relacionades amb la festa santfruitosenca més popular amb xerrades, exposicions i tallers, que han culminat amb el gran àpat comunitari celebrat a la pista del centre, on s'han reunit prop de 450 comensals entre alumnes, professors, personal no docent i convidats.

El dinar elaborat pels cuiners de l'Arròs, ha estat repartit per parelles formades per alumnes de 4art d'ESO de l'Institut Gerbert d'Aurillac. Abans de començar, el director del centre, Joan Piella, ha tingut un record per Josep Noguera, Fusteret, que fou cap de cuiners i promotor de la Festa infantil, mort ara fa un any. Després, un alumne ha llegit un resum de la història de la Festa. El grup de tambors dels Asmodaics i Goliaters han fet una batucada i els gegantons de Sant Fruitós, Isarn i Aigó, han ballat per tancar els actes festius.

Els actes continuen aquest dijous amb una de les novetats d'enguany, un tast maridatge de vins del Molí del Collbaix i arrossos de Pals. El maridatge que s'incorpora en aquest edició es farà a les 8 del vespre al Nexe-Espai de Cultura i tindrà la participació de quatre cuiners. Es tracta de Guillem Plana, del restaurant Can Plana de Sant Fruitós; Jordi Llobet, del Restaurant l'Ó de Món Sant Benet; Albert Enrich, xef de La Mar Salada, i Bea Velasco, de Can Ladis. El maridatge estarà dirigit per la sommelier i nutricionista Clara Antúnez. Els tiquets per assistir-hi es poden adquirir al Nou Celler de Sant Fruitós al preu de 40 euros.

D'altra banda, fins diumenge, 12 restaurants i establiments del municipi ofereixen algun plat o producte amb arròs, en el marc de la proposta 7 d'Arròs, que se celebra per tercer any consecutiu i vol ser un referent per la festa. També es consolida el +K Vi, que, en aquesta edició, girarà a l'entorn del vi del Priorat. Durant l'acte, que se celebrarà dissabte a partir de les 7 de la tarda al Nexe, es projectarà un documental sobre la DO del Priorat i es farà una taula rodona amb la presència del biòleg Josep Lluís Pérez Verdú; l'enòleg i viticultor René Barbier; el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, i el director del documental David Fernández. Al final, hi haurà tast de vins i arròs.

Diumenge, arribarà la jornada central de la Festa de l'Arròs amb un ampli ventall d'activitats culturals i tradicionals i el repartiment de 3.200 racions.