La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós amplia l'oferta gastronòmica amb un maridatge

La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages, que se celebra aquest diumenge, amplia, encara més, els actes previs relacionats amb la gastronomia i el vi. Enguany, el programa d'actes consolida les propostes gastronòmiques en restaurants i establiments del poble i, com a novetat, incorpora un tast que maridarà arròs de Pals amb els vins del Molí del Collbaix. El plat fort arribarà diumenge, quan es repartiran 3.200 racions d'arròs a la zona del Bosquet.

El maridatge que s'incorpora en aquest edició es farà demà, dijous, a les 8 del vespre, al Nexe-Espai de Cultura, i tindrà la participació de quatre cuiners. Es tracta de Guillem Plana, del restaurant Can Plana de Sant Fruitós; Jordi Llobet, del Restaurant l'Ó de Món Sant Benet; Albert Enrich, xef de La Mar Salada, i Bea Velasco, de Can Ladis. El maridatge estarà dirigit per la sommelier i nutricionista Clara Antúnez. Els tiquets per assistir-hi es poden adquirir al Nou Celler de Sant Fruitós al preu de 40 euros.

D'altra banda, des de dijous passat fins diumenge, 12 restaurants i establiments del municipi ofereixen algun plat o producte amb arròs, en el marc de la proposta 7 d'Arròs, que se celebra per tercer any consecutiu i vol ser un referent per la festa. També es consolida el +K Vi, que, en aquesta edició, girarà a l'entorn del vi del Priorat. Durant l'acte, que se celebrarà dissabte a partir de les 7 de la tarda al Nexe, es projectarà un documental sobre la DO del Priorat i es farà una taula rodona amb la presència del biòleg Josep Lluís Pérez Verdú; l'enòleg i viticultor René Barbier; el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler, i el director del documental David Fernández. Al final, hi haurà tast de vins i arròs.

Diumenge, arribarà la jornada central de la Festa de l'Arròs amb un ampli ventall d'activitats culturals i tradicionals i el repartiment de 3.200 racions. Les activitats arrenquen avui amb la festa infantil, que enguany tindrà lloc a l'escola Monsenyor Gibert.