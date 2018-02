Sant Fruitós aprova una taxa per augmentar la prevenció contra els incendis forestals

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat una ordenança pionera per tal d´augmentar la prevenció contra els incendis forestals.

Aquesta nova ordenança, que entra en vigor aquest 2018, permetrà al consistori fer-se càrrec de la neteja d´aquelles parcel·les que els seus propietaris tinguin en males condicions i posteriorment factura´ls-hi el servei.

El consistori ha aprovat una ordenança per tal d´assegurar la neteja de les parcel·les i finques del municipi per evitar el risc d'incendi. La novetat és que inclou una taxa específica per cobrir aquest servei.

La que hi havia fins al moment contemplava que els propietaris havien de mantenir net el seu terreny per tal d´evitar possibles incendis forestals però no donava potestat a l´Ajuntament per tal de procedir a la neteja en cas d´incompliment i s´havia d´actuar per la via executiva, de per si força lenta. La nova norma ja contempla que en cas que el propietari no ho dugui a terme, el consistori procedirà a realitzar-ne la neteja i farà pagar la taxa corresponent al propietari.

El govern municipal ha impulsat aquesta ordenança ja que dissortadament en els darrers anys el municipi ha patit de forma reiterada els afectes dels incendis forestals