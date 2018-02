Sant Vicenç desencalla l'accés pendent a la C-55, que preveu materialitzar l'any que ve

L'Ajuntament de Sant Vicenç podrà materialitzar l'any que ve un vial que ha de completar la connexió del poble amb la C-55, pendent des de fa més d'una dècada (quan es va construir l'enllaç a doble nivell i aquest punt va quedar pendent). Es tracta d'un carril que ha de permetre fer la connexió natural amb la carretera en sentit sud, però que, alhora, dotarà d'una entrada i sortida directa el polígon industrial Pla de les Vives.

El penúltim escull que ha hagut de salvar és de caràcter urbanístic. La Comissió de la Catalunya Central ha pres una decisió que, tot i que afecta el terme de Castellbell i el Vilar, a la pràctica permet desencallar l'accés de Sant Vicenç de Castellet.

El que ara s'ha formalitzat és que l'Ajuntament de Castellbell ha obtingut el vist-i-plau d'Urbanisme en el sentit que no haurà de modificar el POUM (Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal) per tal que Sant Vicenç pugui executar les obres de construcció d'aquest ramal sud d'accés a la C-55. L'obra pendent afecta el polígon de les Vives, situat a cavall dels dos termes municipals. L'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme recull que el traçat del futur vial és exclusivament al terme municipal de Sant Vicenç, tot i que afecta el conjunt de l'àmbit.

Aquest enllaç, però, es podrà fer realitat gràcies al fet que l'Ajuntament i la Generalitat van arribar a un acord, ja fa dos anys, per repartir-se el cost d'aquesta obra, que es calcula que serà de 750.000 euros. El consistori n'assumirà el 67%, i la Generalitat el terç restant. El Govern també va assumir la redacció del projecte.

A partir d'ara, l'Ajuntament santvicentí encara ha de passar per Urbanisme perquè li aprovi una modificació puntual del sector on es reconegui el futur vial. Aquest pas es preveu que es formalitzi al llarg de la propera primavera, de manera que cap a final d'any el consistori pugui aprovar definitivament el projecte. És el mateix Ajuntament qui ha de licitar l'obra, el que es preveu per d'aquí a un any aproximadament, de manera que al llarg del 2019 s'executi l'obra.

Aquesta obra ja estava prevista quan fa gairebé deu anys es va construir el nus que dóna accés a Sant Vicenç des de la C-55 pel sud. Aleshores es va fer la rotonda que permet aquest enllaç, però es va deixar penjada la part que ha de connectar amb el polígon del Pla de les Vives. La sortida de la rotonda que ha de portar fins al polígon està tapada per un talús, a l'espera que es construeixi el nou vial que connectarà directament amb el polígon (vegeu infografia). Actualment, per sortir de Sant Vicenç cap al sud s'ha de passar pel barri de la Farinera, i per sortir del polígon cal fer una volta d'un quilòmetre per vials estrets.

La idea en el moment que es va construir l'accés era poder-lo completar amb el desdoblament de la C-55 que es preveia per al 2011. La Generalitat hauria executat l'obra per compensació, de manera que els propietaris dels terrenys del polígon del Pla del Riu (situat al marge esquerre de la carretera i que també es beneficiarien d'aquest enllaç) haurien assumit el cost retornant els diners avançats per la Generalitat en el moment que desenvolupessin el sector. Però la crisi ha aturat el desdoblament, i manté encallada la urbanització del sector. Davant d'això, l'Ajuntament va demanar a la Generalitat que redactés igualment el projecte del nou vial i es va arribar a un acord entre les dues parts per assumir el cost de l'obra.