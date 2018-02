Artés ha completat 14 de les 20 propostes dels primers pressupostos participatius

L'Ajuntament d'Artés ja ha dut a terme 14 de les 20 propostes que es van incloure l'any passat als primers pressupostos participatius. Per fer balanç de la primera edició dels comptes participatius i explicar les línies principals del pressupost d'aquest any, l'equip de govern d'ERC i la CUP ha convocat per aquest divendres una Audiència Pública. La sessió se celebrarà a la sala d'actes de Cal Sitges, a 1/4 de 9 del vespre.

Els primers pressupostos participatius d'Artés, realitzats l'any passat, van comptar amb un total 61 propostes realitzades per la ciutadania. D'aquestes iniciatives, l'equip de govern en va incloure 20 al pressupost municipal del 2017, de les quals n'ha realitzat 14 completament, 2 parcialment i 4 no les ha realitzat. Per a realitzar-les, l'Ajuntament d'Artés ha destinat 200.000 euros, el 77% del pressupost inicial previst per a aquesta fita.

L'acte d'aquest divendres començarà explicant les línies principals previstes en el pressupost municipal del 2018, aprovat al ple de gener. També s'informarà de les actuacions sorgides dels segons pressupostos participatius que el govern municipal s'ha compromès a realitzar durant el 2018. En total, són 21 de les 54 propostes que es van poder votar a la consulta popular realitzada el desembre passat. Aquestes 21 propostes ascendeixen a la quantitat de 177.400 euros.

També es donarà comptes sobre les propostes dels primers pressupostos participatius que s'haurien d'haver realitzat durant el 2017. La idea és, segons apunten des del consistori «tancar el cercle dels pressupostos participatius i donar comptes de la feina feta en relació a les accions proposades per la ciutadania». L'acte finalitzarà després d'un temps obert perquè els i les assistents preguntin, facin propostes o esmenes.