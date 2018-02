Cardona comença la retirada de la uralita malmesa i escampada per un tornado

Operaris d'una empresa especialitzada ha començat a retirar aquest dijous al matí el fibrociment (uralita) que va escampar el tornado que el 7 de gener passat va afectar el terme municipal de Cardona, i que va causar danys en més d'una trentena d'edificacions. Els treballs consisteixen tant en el desmuntatge de les peces que encara quedin d'aquest material en teulades i canals que van quedar malmeses, com de detectar i recollir tot els trossos que van quedar escampats per l'entorn per la força del vent.

Per poder materialitzar en tot just un mes la retirada d'aquest material, l'Ajuntament ha rebut l'ajut de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat un ajut de 86.500 euros, que és el que finalment s'ha pressupostat que costarà aquesta actuació concreta. L'adjudicació ha anat a càrrec del consistori. Aquest dijous, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, i el vicepresident de la Diputació i alcalde de Moià, Dionís Guiteras, han visitat la zona afectada (concentrada sobretot al barri de Segalers) per veure de els primers treballs de retirada.

Guiteras destacava que "hem atès les peticions de l'Ajuntament de Cardona perquè hi havia molta complexitat en la retirada del fibrociment. El fibrociment, fet amb amiant s'ha de retirar perquè és un perill per al medi ambient i per a la salut de les persones". Els operaris han començat la seva labor amb el desmuntatge i retirada d'uralita a la finca de Cal Sisi. En total, són 25 les instal.lacions que tenien fibrociment i que es van veure danyades a Cardona. Navès també ha rebut ajut a través de la Diputació de Lleida.

L'alcalde de Cardona ha explcait que ja s'han tramitat nou ajuts concrets per a quatre casos en que el que es va veure afectat són habitatges o edificis vinculats a una activitat econòmica.En paral.lel, s'està tramitant tota la documentació (que es presentarà conjuntament amb Navès i els tres municipis gironins que també van tenir una afectació de les mateixes característiques) per intentar aconseguir per part del Govern central la declaració de zona catastròfica, el que facilitaria una línia d'ajuts per a la recuperació. La previsió és que la tramitació estigui tancada a final d'aquest mes. En conjunt, la valoració de danys d'aquest tornado a Cardona s'ha calculat en 800.000 euros.

El tornado que el 7 de gener passat va afectar els municipis de Cardona i Navès va fer un recorregut d´uns 9 quilòmetres, va assolir una amplada de fins a 500 metres en la part central de la seva trajectòria, i va tenir una velocitat màxima estimada superior als 180 quilòmetres hora.

Tal i com va explicar Regió7, aquestes van ser les conclusions a què va arribar el Servei Meteorològic de Catalunya després d´analitzar els paràmetres climatològics que van condicionar el fenomen i els desastres que va provocar, en aquest cas amb un estudi exhaustiu sobre el terreny. L´informe determina que es tractava d´un tornado de la categoria EF2 segons l´escala de Fujita millorada (que va del 0 al 5), i això el converteix en un dels més forts dels últims anys a Catalunya, i el primer que s´hi observa en un mes de gener des de l´any 1997.

El centre de la depressió que aquell cap de setmana va afectar Catalunya estava situat al País Valencià, i la tempesta a partir de la qual es va originar el fenomen es va formar al nord del Baix Llobregat. Es va donar el cas d´uns nivells elevats tant de flotabilitat de l´aire (la facilitat que té perquè es produeixin ascensos), com d´helicitat (que té una relació directa amb la rotació del vent), i això es va acabar traduint en un tornado al pas de la tempesta pels termes de Cardona i Navès, amb corrents d´aire ascendent molt forts que ajudaven a un gran desenvolupament vertical.

El tornado va començar quan faltaven deu minuts per a la una de la matinada al polígon industrial La Cort, situat al sud del nucli de Cardona. A partir d´aquí, va agafar força a mesura que anava avançant en direcció nord, i abans de travessar la C-55 i el riu Cardener, ja va ocasionar danys estructurals a la granja Pintó, de la qual va arrencar part de la coberta i va fer caure envans i trams de les parets de tancament.

Tanmateix, les destrosses més importants van ser al barri de Segalers on hi ha diverses masies, coberts i granges escampades, algunes de les quals van resultar afectades, sobretot en teulades i parets, fins al punt que es van arribar a trobar plaques metàl·liques i d´uralita a més de 500 metres de distància dels coberts d´on havien estat arrencats.

El tornado va continuar cap al Remei, i en aquest punt va girar lleugerament cap al nord-oest i es va endinsar en una zona de bosc fins que va entrar al terme de Navès fins que es va dissipar abans d´arribar fins al nucli de Linya.