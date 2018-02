El Consell d'Infants del Bages defineix les actuacions de la campanya Tracta'm bé

Uns 70 nens i nenes dels Consells d´Infants d´Artés, Callús, El Pont de Vilomara, Manresa, Sallent, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada s´han aplegat a l´Alberg del Carme de Manresa per acotar el desplegament de la campanya 'Tracta'm bé', després d´establir les bases del projecte que es treballa enguany des del Consell d´Infants del Bages. Durant el plenari, els alumnes van compartir el treball realitzat prèviament als municipis i van delimitar actuacions concretes. Els infants van participar el Consell d'Alcaldes, reunit també en sessió ordinària, les 14 situacions que hauran de ser representades i filmades de cara al tercer i darrer plenari.

Els participants en el plenari triar la frase 'Valora'm, respecta'm i estima'm' com a lema principal de la campanya i també van escollir aquelles escenes que s'hauran de representar i filmar amb l'objectiu d'identificar situacions de maltractaments i fomentar el bon tracte i els valors positius cap a tots els col·lectius, especialment cap a les persones grans i els infants, com a mètode de prevenció i sensibilització.

Prèviament a la celebració d'aquest segon plenari, es va traslladar a les escoles dels municipis participants les propostes i reflexions treballades en la primera sessió. D´aquesta manera, cada Consell d'Infants va recollir una àmplia llista d'actuacions de bon tracte i mal tracte, sent escollides finalment 14 situacions que es visualitzaran durant el tercer i darrer plenari del curs, previst per al dia 29 de maig al Teatre Kursaal de Manresa. Serà aleshores quan les persones assistents podran gaudir de les filmacions realitzades per l'alumnat i també de l'obra de teatre 'Escenes amb Tracte', a càrrec del Grup de teatre d'Artés en el marc de la campanya #BagesTractamBé.

El conseller de l'Àrea d'Educació, Eloi Hernàndez, ha explicat que «des del Consell Comarcal treballem en l´educació amb una perspectiva transversal i apostant per la participació com a eina de construcció del futur del nostre territori». I afegeix que «la implicació del Consell d'Infants en la campanya 'Tracta'm bé' evidencia l'aposta que es fa per fomentar la reflexió i el debat social sobre l´envelliment digne i la cura de les persones grans, així com el seu apoderament».