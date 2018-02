Els Enginyers Industrials reconeixen el descobridor de la potassa al Bages

L'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) i la demarcació de la Catalunya Central d'aquesta institució retran homenatge avui a qui va ser el descobridor de la conca potàssica del Bages a principi del segle passat, l'enginyer industrial Emili Viader i Solé. En un acte solemne es donaran a conèixer alguns dels aspectes més rellevants de seva vida i professió.

Serà precisament l'historiador i director de l'Arxiu Històric Municipal de Cardona, Andreu Galera, qui glossarà en aquest acte algunes de les facetes de la seva polièdrica trajectòria per tal que la seva obra sigui coneguda i reconeguda per les actuals i futures generacions. Cardona va batejar amb el nom d'Emili Viader, l'any 2012, la plaça d'entrada de l'antiga mina Nieves (al Complex Cultural de la Muntanya de Sal), on es va fer la descoberta d'una placa que en deixa constància, amb la presència de dos dels seus besnéts.

Nascut en el si d'una família humil a Barcelona el 1872, Viader es va formar com a enginyer industrial en la branca de mecànica a principi del segle XX, professió que va exercir fins a la seva mort el 1943, a l'edat de setanta-un anys. Se'l considera un home avançat al seu temps, que va voler industrialitzar l'explotació de les sals potàssiques en companyia de l'amic i soci financer, l'empresari de Bordeus René Macary y Gay de Laflorence. De la seva trajectòria com a enginyer destaca la direcció tècnica de les Salines de Cardona des de l'estiu del 1900 fins a la tardor del 1911 i el programa de renovació dels arcaics sistemes d'arrencada i explotació de la sal a partir des nous criteris industrials de l'època, que va culminar amb el descobriment de la conca potàssica.

L'acte d'avui, que té la col·laboració del Geoparc de la Catalunya Central i de l'Arxiu Històric de Cardona, es farà a la seu de l'EIC a les 6 de la tarda i tindrà la presència de Jordi Renom, president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya; Josep Canals, president del Geoparc; Mireia Fèlix, presidenta de la Demarcació a la Catalunya Central dels Enginyers Industrials de Catalunya, i Carles Viader, besnét d'Emili Viader.