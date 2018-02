Sallent enceta avui set dies de Carnaval amb la rebuda al passeig de la Biblioteca

El passeig de la Biblioteca (passeig 1 d'Octubre) serà avui el punt d'arrencada dels set dies de Carnaval a Sallent amb la rebuda del Rei Carnestoltes, acte que cada any té un escenari i posada en escena canviant. El passeig serà el punt de sortida de la rua que passarà per diferents carrers del municipi al ritme de Xaranga Màgic i Street Band Project fins a arribar a la plaça de la Pau, on es farà la botifarrada.

Demà serà el torn dels més petits amb el Carnaval Infantil i, després del pregó a la plaça de la Verdura, la 69a farà la seva particular rua, que es completarà amb el sopar a l'Envelat. Un altre dels plats forts serà el Cercatasques, animat per Xaranga Màgic, que començarà a les 11 de la nit al passeig Guillem Vinyes. Passada la mitjanit, Pirat's Sound Sistem i DJ Marcus Wolf seran els encarregats d'animar la festa a la plaça de la Pau.

L'epicentre del Carnaval serà dissabte a partir de les 5 de la tarda amb l'arrencada, des de la plaça de la Pau, de la rua de disfresses, que anirà acompanyada pels músics sallentins Piticlin, Digal's Inquiets, Ninot, Dolar, Batraques, Bocamolls, Street Band Project, Mitjanota i Tremendos. A la nit el pavello acollirà el ball, enguany, amb Sra. Tomasa, Gertrudis i Mitjanit.