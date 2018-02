Sallent obre el Carnaval amb una rua de morts vivents i un discurs de to 'processista'

Amb una cercavila encapçalada per una comitiva de morts vivents liderada per Marilyn Monroe, la núvia cadàver, Michael Jackson i Rita Barbera, els sallentins han posat en marxa aquest dijous al vespre un Carnaval que en aquesta rebuda del Rei Carnestoltes ja han deixat clar des del primer dia que esperen la festa amb candeletes. Centenars de persones es van aplegar el un passeig de la Biblioteca que no va obrir portes fins cinc minuts abans de l'hora anunciada i que, per l'escenografia, semblava convidar més a un passatge del terror de nit del Halloween que no pas al tret de sortida del Carnaval. Però el Carnaval sallentí va posar de manifest des de primera hora que està molt viu.

La tria del passeig com a escenari d´inici no era gens gratuïta. És el lloc on els sallentins van viure de primera mà el referèndum de l´1 d´Octubre, i el discurs del Rei Carnestoltes de Sallent va estar farcit de referències processistes. «Us pensàveu que no tornaria? que la Sáenz de Santamaria m'ho impediria? Que amb tot això del procés i de la fuga d'empreses jo havia fotut al camp? Però que no sabeu que jo només em fugo de la disciplina, del treball i de la moral?», va deixar anar una representant del Rei Carnestoltes, en començar el seu discurs. «Sóc aquí per allunyar-vos de tanta repressió, de tanta presó, de tant franquisme i de tanta tristor. Sóc aquí perquè ni el 155, ni la Policia Nacional, ni la Guàrdia Civil no evitaran que em retrobi amb el vostre sex appeal», hi va afegir.

A la proclama del rei de la disbauxa tampoc no hi van faltar les referències locals. «Ni la inauguració de cal Carrera [en referència a la sala polivalent que Sallent ha estrenat el 2017 després d´anys d´obres], ni tot aquell ambient caspós pot evitar que jo torni a ser en aquest poble fabulós». I encara hi va afegir: «però que esteu sonats, o què? Ja ho veig, la típica promesa convergent d'una sala polivalent. Què hi penseu fer allà, exposició de iaies fent el xou de la gent gran? O voleu que l'alcalde [David Saldoni, recentment escollit president de l´Associació Catalana de Municipis] hi guardi tots els seus càrrecs i tots els seus sous públics?».

La nova sala va seguir sent el blanc de la sàtira: «em diuen que si ets una entitat i ho vols llogar, primer t'has d'hipotecar», per la qual cosa el Rei Carnestoltes va fer una crida: «Ocupeu Cal Carrera. Cal Carrera sempre serà nostre!». L'arrencada del Carnaval va tenir una bona posada en escena, un ball coreografiat per la comitiva de morts vivents amb música lletrada amb temàtica local i elements que ja són una iconografia d´aquesta arribada, com els barrets que duen gairebé tots els assistents i una cercavila amb xaranga i cançons que ja gairebé són himne.

Aquest divendres serà el torn dels més petits amb el Carnaval Infantil i, després del pregó a la plaça de la Verdura, la 69a farà la seva particular rua, que es completarà amb el sopar a l'Envelat. Un altre dels plats forts serà el Cercatasques, animat per Xaranga Màgic, que començarà a les 11 de la nit al passeig Guillem Vinyes. Passada la mitjanit, Pirat's Sound Sistem i DJ Marcus Wolf seran els encarregats d'animar la festa a la plaça de la Pau.

L'epicentre del Carnaval serà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda amb l´arrencada, des de la plaça de la Pau, de la rua de disfresses, que anirà acompanyada pels músics sallentins Piticlin, Digal's Inquiets, Ninot, Dolar, Batraques, Bocamolls, Street Band Project, Mitjanota i Tremendos. A la nit el pavello acollirà el ball, enguany, amb Sra. Tomasa, Gertrudis i Mitjanit.

Per als que encara no vulguin anar a dormir, a les 6 del matí de diumenge començaran Les Matines amb la Xaranga Màgic des del pavelló mateix. A 2/4 de 12 hi haurà el vermut de cultura popular i després, l'arròs amb música en directe de Els Bandarres: Juanjo Tinajas & Marc Monsó.

Dilluns, les activitats continuaran a l'espai cultural de sallent. De 2/4 de 5 a 2/4 de 7 Marc Martínez realitzarà classes de Teatre, pagades amb taquilla inversa. I a 2/4 de 9 del vespre presentarà el seu espectacle: 'Mal Martínez'.

El dimarts serà dia d'espurnes i foc. A 2/4 de 8 començarà el correfoc des de la plaça de la rectoria. La comitiva de diables i bruixes infantils resseguirà el carrer del Clos, Carrer Sant Bernat, Carrer Torres Amat, plaça de la Vila, carrer d'en Sendra, Carrer Cós fins a arribar a la plaça de la Verdura.

Els actes d'aquest 41è carnaval es clouran amb el tradicional enterro de la sardina. Dimecres, a 2/4 de 9 del vespre, començarà la Rua Mortuòria a la plaça de la Verdura i acabarà a la plaça de la Pau. A les 10 hi haurà sardinada popular, i el concert de Sentència i Pd Gulabigan posaran la nota final al Carnaval de Sallent.