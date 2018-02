Sant Fruitós crea una taxa per millorar la prevenció dels incendis forestals

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprovarà una ordenança pionera per tal d'augmentar la prevenció contra els incendis forestals. La nova ordenança, que entra en vigor aquest 2018, permetrà al consistori fer-se càrrec de la neteja d'aquelles parcel·les que els seus propietaris tinguin en males condicions i posteriorment facturar-los el servei.

En aquest sentit, el consistori de Sant Fruitós de Bages té previst aprovar una ordenança per tal d'assegurar la neteja de les parcel·les i finques del municipi per evitar el risc d'incendi. La novetat és que inclou una taxa específica per cobrir aquest servei. La que hi havia fins ara preveia que els propietaris havien de mantenir net el seu terreny per tal d'evitar possibles incendis forestals però no donava potestat a l'Ajuntament per tal de procedir a la neteja en cas d'incompliment i s'havia d'actuar per la via executiva, força lenta. La nova normativa ja preveu que en cas que el propietari no ho dugui a terme, el consistori procedirà a realitzar la neteja i farà pagar la taxa corresponent al propietari.

Segons han informat des del consistori bagenc, el govern municipal ha impulsat aquesta ordenança «perquè dissortadament en els darrers anys el municipi ha patit de forma reiterada els afectes dels incendis forestals».

L'ordenança municipal, que es troba ara en tràmit d'aprovació, diferenciarà entre tres tipus de parcel·les: les que són en sòls urbans i urbanitzables delimitats; en sòls urbanitzables delimitats i no delimitats; i les parcel·les agrícoles. Segons han informat fonts municipals, per tal de procedir a la neteja es preveu establir unes taules de costos que aniran en funció dels arbres tallats i dels metres quadrats que es desbrossin. Aquests preus també variaran en funció del tipus de parcel·la.

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages és un dels primers que tenen previst aprovar una taxa que permeti al consistori fer-se càrrec de la neteja d'aquelles parcel·les que els seus propietaris tinguin en males condicions i posteriorment facturar-los el servei.



Campanya de la Diputació

Per la seva banda, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya impulsen una campanya per fomentar les franges de protecció contra incendis forestals. En aquest sentit, des de la Diputaicó s'insta els ajuntaments a fer pagar als veïns la neteja forestal de les urbanitzacions. Per aquest motiu, l'ens provincial vol fomentar que els municipis amb urbanitzacions comencin a aprovar taxes perquè els veïns paguin les franges de protecció, amb l'objectiu de prevenir incendis forestals.

De fet, la Diputació ja va crear l'any passat una ordenança tipus, amb l'objectiu d'oferir-la als ajuntaments, per poder pagar la neteja forestal de les urbanitzacions i prevenir incendis. L'ens considera que amb una taxa anual de 25 euros es podrien desbrossar franges i evitar focs.

La campanya Si arriba el foc, estàs preparat? es porta a terme fins al mes d'abril i preveu una sèrie d'accions per fomentar les mesures d'autoprotecció contra els incendis forestals a les urbanitzacions i habitatges aïllats.

Des de l'any 2015, la Diputació de Barcelona executa una vuitantena de projectes a l'any per a la creació de franges, tot i que la demanda per part dels ajuntaments és superior.