El maridatge de la Festa de l'Arròs aplega més d'una cinquantena de participants

La Sala del Nexe-Espai de Cultura va acollir, aquest dijous, una de les novetats de la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages, que tindrà lloc diumenge, el tast maridatge d'arrossos, que va comptar amb més de mig centenar de participants.

La proposta, dirigida per la sommelier i nutricionista Clara Antúnez, consistia en la realització d'un tast especial amb 4 grans cuiners, que van elaborar l'arròs en directe maridant-lo amb vins del celler el Molí de Collbaix.

El primer dels plats, anomenat "Arròs del Bages" va ser cuinat per Guillem Plana del restaurant Can Plana de Sant Fruitós amb un plat a base de llàgrima de porc Ral, rossinyols i romaní. Jordi Llobet, del Restaurant l'Ó de Món Sant Benet, va cuinar un "Arròs fumat" amb costella de porc Ral, foie i cremós de farigola. La tercera proposta presentada pel xef de La Mar Salada, Albert Enrich, va consistir en un "Arròs mariner" amb peix i marisc de la llotja de la Barceloneta. Les postres van anar a càrrec de la cuinera Bea Velasco, de Can Ladis de Sant Fruitós, amb "Dolç d'arròs" amb coco, mango i gelat de galeta.