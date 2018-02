Santpedor inicia les tasques de recuperació de la Font de les Escales

Santpedor ha començat l´estudi arqueològic de la Font de les escales. Es tracta de la primera de les tres fases de què consta el projecte per donar una major visibilitat a la font, que va ser el projecte guanyador dels pressupostos participatius del 2017. El projecte global té un pressupost total de 20.000 euros i els treballs d´aquesta fase s´allargaran tres setmanes. La Font de les Escales està documentada per primer cop l'any 1291 i s´ubica al subsòl de la plaça de la Font. És la font més antiga del poble i va ser fins al 1909 l'únic punt d'aprovisionament d'aigua del poble a part dels pous.

Aquesta primera fase documental suposa el treball sobre el terreny d´una arqueòloga amb el suport de l´arxivera històrica i personal de l´equip de manteniment de l´Ajuntament. L´objectiu és poder documentar què hi ha actualment al subsòl de la plaça de la Font i del carrer Santa Anna perquè es coneixen les parts visitables, però es treballa amb la possibilitat que la galeria que va per sota del carrer Santa Anna sigui més extensa i pugui arribar fins a l´alçada de la Torre de l´Aigua. És de moment una hipòtesi, però per això es fa l´estudi previ que ja ha donat els seus primers fruits i s´han pogut descobrir de terra les escales que donaven nom a la Font i que es veuen en fotografies històriques.

Un cop acabats aquests treballs, a finals de febrer, es podrà posar fil a l´agulla a la segona fase, que consistirà en senyalitzar a la superfície el que hi ha al subsòl i acompanyar-ho de panells informatius. A cavall d´aquesta fase hi haurà una tercera part del projecte, consistent en l´organització de visites guiades per explicar la feina feta i el resultat del projecte empès.

Projecte guanyador en els primers pressupostos participatius

Precisament i després de rebre diverses propostes, el projecte per recuperar i donar major visibilitat a la Font de les Escales, s´ha posat en marxa coincidint amb una nova edició dels pressupostos participatius a Santpedor. Aquesta va ser la proposta guanyadora de l´edició del 2017. I ara, aquest mes de febrer, els veïns empadronats a Santpedor amb els 16 anys complerts estan en fase de decidir entre 17 propostes que han presentat veïns, col·lectius i entitats del poble. Enguany la votació es fa online.