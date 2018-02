Artés acull fins a final de febrer l'exposició educativa «Escoles d'altres mons»

El Complex Cultural Cal Sitges d'Artés acull fins al 28 de febrer l'exposició fotogràfica «Escoles d'altres mons». Es tracta d'un projecte educatiu de sensibilització respecte al dret a l'educació i les desigualtats socials a partir de 50 fotografies del fotoperiodista Kim Manresa.

A l'acte d'inauguració hi va participar l'alcalde del municipi, Ernest Clotet, acompanyat del comissari de la mostra, Carlos Ernesto García.

L'exposició és un recurs educatiu proporcionat per la Diputació de Barcelona amb l'objectiu que les escoles i altres entitats socioeducatives disposin d'eines per fomentar l'educació en valors com la solidaritat i el respecte a la diversitat de les persones. Des del 2006, la mostra s'ha exhibit en més de 80 municipis de la demarcació i durant el curs 2017-2018 està previst que visiti un total de 13 poblacions més.

A través de 50 fotografies, 16 de les quals serveixen de base per treballar a les aules i aprofundir en els valors de la solidaritat, les escoles, els professors i la ciutadania en general fan un viatge a la realitat educativa de diferents indrets del món. La Diputació de Barcelona ofereix als municipis interessats disposar d'aquesta exposició dintre del seu projecte de Foment de la participació infantil.