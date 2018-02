Sallent dissenya un paquet de millores del seu espai fluvial per obrir-se al riu

Amb la voluntat de deixar de donar l´esquena al riu, Sallent implementarà aquest any diversos projectes que ajudin a dignificar l´entorn fluvial del Llobregat al seu pas pel nucli urbà. Hi destinarà entre 500.000 i 600.000 euros, que hi aportarà íntegrament la Llei de Barris, amb l´únic condicionant que totes les obres previstes s´hauran d´executar abans del 31 de desembre, tenint en compte que és el termini màxim que li concedeix la Generalitat per concloure els projectes inclosos en aquest programa de rehabilitació i millora.

Es tracta d´un conjunt de petites actuacions però que afectaran l´entorn del riu de manera integral, des de la resclosa de Cal Sala (a l´inici del camí de Cabrianes) fins a la torre del gas (darrere de Cal Carrera), i engloba totes dues lleres. «Ara, tot allò que dóna al riu són majoritàriament els darreres de les cases, i volem transformar aquests espais perquè el riu és un actiu molt bo que tenim, i que hem d´aprofitar», apunta l´alcalde, David Saldoni.

Són propostes elaborades pels 52 alumnes d´un màster d´arquitectura de l´Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del Vallès, amb qui l´Ajuntament de Sallent va establir un conveni per disposar d´un paquet de projectes que li serveixin de guia. Inclouen des de treballs de desbrossament o l´obertura d´accessos al riu i la millora dels existents, fins a l´adequació d´espais de lleure i passeig a tocar de l´aigua, amb zona verda i mobiliari urbà, i fins i tot amb propostes per poder travessar d´una banda a l´altra en moments de poc cabal.

Tot plegat, es vol integrar al patrimoni industrial i senyorial que el poble encara conserva prop del riu, com el pont vell i el de la Concòrdia, la fàbrica vella, o la Casa Museu Torres Amat, per als quals hi ha propostes que els vinculen directament amb possibles rutes a l´entorn del riu. També s´hi lligaran altres projectes paral·lels, desvinculats de la Llei de Barris però que l´Ajuntament també té pendents de desenvolupar, com ara l´adequació del pont vell, la millora del passeig que va cap a l´institut, o la mateixa Casa Museu Torres Amat, on es podria habilitar un accés obert al públic entre el carrer i la llera del riu passant per dintre de la casa museu.

Quatre mesos de feina

Els alumnes del màster han estat treballant en la proposta des de l´octubre, primer amb una pluja d´idees que van elaborar fent visites a Sallent i parlant amb veïns per conèixer l´entorn i el parer dels sallentins, especialment dels que viuen a l´entorn del riu, sobre com voldrien que s´arrangés tot aquest entorn. Ells mateixos, acompa-nyats per alguns dels professors que els supervisen, van exposar les primeres idees als veïns en una jornada paricipativa a Sallent a final de novembre.

Aquells primers esbossos s´han anat delimitant fins a una quinzena d´actuacions complementàries amb què es preveuen cobrir diverses zones a l´entorn del riu en tots dos marges, fins al punt que «pràcticament permeten fer la volta a tota la trama urbana», apunta Saldoni.

Els alumnes estan coordinats per una desena de professors que supervisen el màster, i ja han presentat el paquet d´actuacions a l´Ajuntament, que ja pràcticament és definitiu, i tan sols està a l´espera de possibles correccions que hi pugui fer l´ACA, així com el mateix ajuntament i veïns.

La intenció és poder disposar aviat de les propostes definitives per començar-les a executar de seguida que es pugui, tenint en compte que hi ha un termini màxim per acabar-les, «i de cara a l´estiu ens agradaria com a mínim poder tenir fetes les obertures al riu», diu Saldoni. De tota manera, l´alcalde puntualitza que no totes les actuacions s´han d´aprovar per ple ni tenen la mateixa envergadura i dificultat. A més, és molt possible que el projecte dels estudiants del màster vagi més enllà del que s´inclourà en la Llei de Barris, de manera que se n´agafarà una part «i la resta ja hi serà per si mai es vol executar».



La façana de la fàbrica, en valor

En principi, es prioritzaran les actuacions que afecten les entrades al riu i la plaça 19 d´Abril, les millores dels camins paral·lels al curs fluvial en tots dos marges, i l´estructura per aguantar la façana de la fàbrica vella, que és un espai patrimonial per protegir al costat de la futura residència, i que complementa Cal Carrera.

De fet, la façana de l´antiga fàbrica ha de ser un dels punts emblemàtics en aquest context de recuperació de l´entorn fluvial de Sallent. Inicialment es preveia integrar-la en l´edifici de la futura residència que s´ha de construir a la zona, però ara quedarà sola perquè, per una qüestió de normativa, aquest edifici s´haurà de desplaçar uns metres més lluny del riu. Tanmateix, la façana de la fàbrica vella es vol mantenir igualment «perquè la volem protegir com a bé històric i patrimonial», explica l´alcalde, David Saldoni. Per això es proposa fer una estructura de passarel·les per poder-la visitar de prop, i que al mateix temps serveixi per subjectar-la.

Paral·lelament, es planteja adequar una plaça per poder fer activitats a l´aire lliure en l´espai que ara quedarà lliure entre aquesta façana i l´edifici de la futura residència.