Sant Joan recuperarà els aiguamolls de les Torres, ara envaïts de canyes i llots

L'Ajuntament de Sant Joan recuperarà els aiguamolls de les Torres, situats molt a prop dels ter-renys on la Generalitat va projectar en un primer moment la construcció de la presó de Lledoners. Aquesta recuperació, per a la qual el consistori ha adjudicat la redacció d'un projecte que ha de definir quina intervenció cal fer-hi, completarà alhora el projecte d'adequació del Torrent Fondo, que s'ha anat portant a terme en els dos darrers anys i que ha consistit a crear a través d'aquest corredor un itinerari natural des del nucli de Sant Joan fins al pla de les Tor-res.

Precisament, en els darrers mesos s'ha executat l'última fase d'aquesta obertura progressiva de l'itinerari des del traçat antic de la línia de la potassa (ara s'ha fet un pas per sota) fins a situar el camí entre aquest traçat vell i el nou de la via. En aquesta actuació realitzada ja s'ha aprofitat per treure sediments acumulats a l'aiguamoll sud, que és el més petit (d'aproximadament una hectàrea) fins a aconseguir que ressorgissin tres petites basses.

Els aiguamolls situats al nord són els més grans (unes tres hectàrees) i els que ara es volen recuperar. No s'han arribat a perdre, però el pas del temps ha fet que quedessin envaïts de canyissar i de sediments que amb els anys ha anat arrossegant la pluja dels camps de conreu de l'entorn. L'aiguamoll de les Torres s'havia anat omplint de terra i assecant progressivament des de la construcció de la nova via, que el va modificar del tot, l'any 1997. L'objectiu és recuperar hàbitat aquàtic per a les espècies que el necessiten, en particular els amfibis i els ocells aquàtics. La disposició d'aquest nou punt d'aigua tranquil·la, format per diverses basses, i el fet d'estar situat a tocar del torrent Fondo el converteix en un espai potencialment molt atractiu per a diferents espècies. Per això ara l'Ajuntament ha encarregat la redacció del projecte per a la recuperació de l'aiguamoll, que ha tingut un cost de 8.000 euros. L'objectiu és que es marquin les línies que cal seguir per fer la restauració, combinant la recuperació amb el coneixement i la difusió. Els aiguamolls de les Torres (Sant Joan de Vilatorrada) i de la Bòbila (Santpedor), i l'estany de l'Agulla (Manresa), formen una xarxa de zones humides al Pla de Bages on els ocells aquàtics en migració poden fer parada i descansar.

Quan estiguin rehabilitats, seran el punt d'arribada d'aquesta via rural seguint el curs del torrent Fondo que s'ha anat creant progressivament.

El pla, iniciat l'any 2016, ha inclòs diferents tasques al llarg dels darrers mesos, com ara l'obertura d'un camí fins a l'arribada als aiguamolls, el desbrossament general del tram, la delimitació del camí de vianants, i el manteniment de la fase inicial de l'itinerari amb la neteja, desbrossament i endreça de la zona.