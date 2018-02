Set mil persones desborden els carrers de Sallent en un Carnaval multitudinari

Moltes disfresses-pijama amb motius animals, comparses de Los Juegos del Hambre, de Blancaneus i Els set Nans, vikings, pirates, personatges de fantasia i moltes altres propostes d'allò més imaginatives han desfilat aquest dissabte a la tarda pels carrers de Sallent en la rua més participada de la Catalunya central.

Segons els organitzadors, l'entitat Carrilet, set mil persones van participar en una trobada que any rera any es converteix en una cita participada de forma massiva, tant per la gent del poble com d'altres punts de la comarca del Bages.

Una cita obligada que ha exhibit molta gresca i algunes espurnes de reivindicació política i social com la comparsa que lluïa el rostre de Mariano Rajoy en el que ocupa Chaplin a la paròdia d'El gran dictador.