Ferida de gravetat la passatgera d'una moto que ha sortit de la via a la C-55 a Súria

Una dona que anava de passatgera d'una moto que ha sortit de la via a la C-55 a l'altura de Súria (Bages) ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge a la tarda.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 16.20. El sinistre ha passat al punt quilomètric 44, on per causes que es desconeixen el vehicle de dues rodes ha sortit de la via.

A causa de l'impacte, ha resultat ferida de gravetat l'acompanyant de la motocicleta, que ha estat evacuada en un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.

En canvi, el conductor ha resultat il·lès. En aquest accident també hi ha treballat quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.

A causa de l'accident s'ha donat pas alternatiu en els dos sentits de la marxa fins a les sis de la tarda, cosa que ha comportat cues de fins a 3,5 quilòmetres.