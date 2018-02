Artés completa 14 propostes del primer pressupost participatiu

L'Ajuntament d'Artés ja ha dut a terme 14 de les 20 propostes que es van incloure l'any passat als primers pressupostos participatius. Per fer balanç de la primera edició dels comptes participatius i explicar les línies principals del pressupost d'aquest any, l'equip de govern d'ERC i la CUP va fer divendres al vespre una audiència pública a la sala d'actes de Cal Sitges.

Els primers pressupostos participatius d'Artés, realitzats l'any passat, van tenir un total 61 propostes fetes per la ciutadania. D'aquestes iniciatives, l'equip de govern en va incloure 20 al pressupost municipal del 2017, de les quals n'ha realitzat 14 completament, 2 parcialment i 4 no les ha executat. Per tirar-les endavant, l'Ajuntament d'Artés ha destinat 200.000 euros, el 77% del pressupost inicial previst per a aquesta fita.

L'acte també va servir per explicar les línies principals previstes en el pressupost municipal del 2018, aprovat al ple de gener, i es va informar de les actuacions sorgides dels segons pressupostos participatius que el govern municipal s'ha compromès a realitzar durant aquest any. En total, són 21 de les 54 propostes que es van poder votar a la consulta popular organitzada el desembre passat. Aquestes 21 propostes ascendeixen a la quantitat de 177.400 euros.

Entre les propostes que s'hi inclouran hi ha accions per evitar incendis, que va ser el projecte més votat, fer alguns projectes relacionats amb l'esport i el lleure, millores a les escoles municipals, accions de promoció del turisme, la formació subvencionada i crear una Oficina d'Habitatge.