El ball de disfresses del Carnaval de Sallent al pavelló perd pistonada

Després de l'esclat popular de dissabte a la tarda, amb una rua que va aplegar set mil persones, el Carnaval de Sallent va baixar ahir dues marxes la intensitat de les jornades precedents i va viure una vetllada més tranquil·la i gastronòmica. L'organització va dispensar dos centenars de tiquets per a l'arrossada popular a l'hora de dinar, i va reconèixer un descens en la participació al concert de la nit anterior al pavelló poliesportiu.



«Hem traslladat l'àpat a l'Envelat perquè feia molt fred», va comentar Queralt Altarriba, integrant del Carrilet, l'entitat que organitza el Carnaval. L'arròs va estar amenitzat per la música en directe del duet Els Bandarres, i va anar precedit d'un vermut de cultura popular en què van participar el Gegant Maqui, l'Esbart Dansaire i els Bastoners.



La nota discordant de la jornada va arribar dissabte a la nit amb el ball de disfresses del pavelló poliesportiu, que presentava un atractiu cartell amb els grups La Sra. Tomasa i Gertrudis i l'Orquestra Mitjanit. A diferència d'altres anys, però, no va tenir excessiva requesta i només es van vendre 600 de les 1.900 entrades disponibles.



«Hi havia dos ambients, un amb els grups i un altre més petit amb DJ», va explicar Altarriba: «No sabem per què aquesta vegada no ha vingut tanta gent com esperàvem. És cert que hi ha cada cop un ventall de propostes d'oci més gran». A l'hora del balanç, el Carrilet revisarà si cal fer canvis en aquest tema.



Després del cap de setmana, l'activitat continuarà fins dimecres. El protagonista serà avui l'actor Marc Martínez, que oferirà l'espectacle teatral Mal Martínez. Humor i hòsties, a partir de les 20.30 h a Cal Carrera. Encara queden tiquets a la venda a Ca l'Antònia, al preu de 10 euros. A les 16.30 h, l'intèrpret impartirà una classe d'arts escèniques al mateix indret, i l'assistència és lliure amb taquilla inversa.

Torna Sentència



El correfoc del dimarts i l'enterrament de la sardina del dimecres -amb el retorn del grup Sentència després d'una dècada d'inactivitat- clouran la 41a edició del Carnaval, que la gent del Carrilet van recuperar després de la dictadura. «Es passen nervis, vols que tot surti bé i s'han de quadrar els números», va reconèixer Altarriba, «però estem contents». Una dada positiva va ser l'escassa activitat de l'hospital de campanya al llarg de la nit de dissabte.



El Carnaval de Sallent es posa dempeus amb deu persones del Carrilet i un munt d'entitats i col·lectius que hi donen suport organitzatiu: l'Agrupament Roques Albes, l'Ateneu Popular Rocaus, els Alats, Seproan, el Carnaval d'Avinyó, la 69a, Arran, l'Escola de Música, els Nans, el Gegant Maqui i l'ajuda de l'Antoñito duent el Rei Carnestoltes.