Nou comparses i centenars de persones fan la rua de Súria

La rua del Carnestoltes va omplir de color i animació el centre urbà de Súria amb la participació de nou comparses i centenars de persones de totes les edats. Les comparses van sortir des del barri de Sant Jaume i van passar pels carrers Àngel Guimerà, Salvador Vancell, González Solesio, carretera de Balsareny, carrer Ernest Solvay i avinguda de l'Ajuntament, per tornar a la travessera principal de la vila fins a la plaça de Sant Joan.

La rua va acabar el seu recorregut al Pavelló Municipal d'Esports, on va tenir lloc una xocolatada per als participants. Després del sopar hi va haver festa amb Dj Foxy i Dj Fantom. El concurs de grups musicals de Súria, que s'havia de celebrar divendres, va ser finalment suspès.

La celebració es va completar amb el tradicional sopar i una festa al Pavelló Municipal d'Esports. El Carnestoltes de Súria ha estat organitzat enguany per la Comissió del Carnestoltes i la Comissió de Caramelles, amb el suport de l'Ajuntament.