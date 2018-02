El riu Cardener baixa extremadament buit en el tram de Castellgalí

L'associació de pesca de Castellgalí ha denunciat la imatge que presenta el curs del riu Cardener al seu pas per aquesta població, al final del seu curs al Bages, amb un cabal extremadament baix. Aquesta situació és especialment accentuada en el tram que va des de l'alçada del golf La Roqueta fins a la resclosa que hi ha situada una vintena de metres abans de l'enllaç de Castellgalí amb la C-55, i a uns 300 metres del punt on el Cardener desemboca al Llobregat.

De fet, la resclosa és una referència de la situació anòmala d'aquest tram, ja que habitualment l'aigua hauria de sobrepassar-la i en aquests moments no només hi queda aturada, sinó que el seu nivell està situat més de mig metre per sota. Tot plegat fa que el que hi hagi no sigui un corrent normal, sinó pràcticament una làmina d'aigua quieta que en els punts més profunds se situen tot just en un pam. I amb una amplada reduïda a pràcticament la meitat del que seria habitual, la qual cosa fa que quedin al descobert bona part dels llots del fons i també residus, com ara pneumàtics.

A l'espera de la resposta de l'Agència Catalana de l'Aigua (responsable de la gestió dels espais fluvials) sobre la causa d'aquesta situació, el que està clar és que no és producte de la sequera dels darrers mesos, ja que el curs aigües amunt és normal, i més encara després de les pluges i nevades abundants de la setmana passada.

Manel Mas, president del Club Esportiu Amics de la Pesca de Castellgalí, entitat que té el seu vedat en aquest tram, ha denunciat la situació i ja hi ha fet arribar la seva queixa tant als serveis de Medi Ambient com de l'ACA. Mas ha explicat a aquest diari que, de moment, no s'ha detectat que la fauna piscícola s'hagi vist afectada, però que sí que s'ha vist una major presència de cormorans, ja que aquestes aus que s'alimenten de peixos ho tenen ara més fàcil aigües amunt perquè les seves preses tenen menys possibilitats d'escapatòria. Mas ha explicat que de moment no ha rebut cap explicació dels responsables del curs fluvial, però que el que s'apunta és al trencament d'algun mur que estaria retenint l'aigua i que això faria que el cabal en aquest tram fos quatre vegades inferior a l'habitual.

Mas també ha posat en relleu que la situació anòmala ha posat de manifest "l'estat en què es troba el riu, ple de llot que s'hauria de netejar, igual que les restes de materials externs que hi ha acumulats".