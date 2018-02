La caiguda del mur d'un canal deixa el Cardener gairebé sec a Castellgalí durant dos dies

L'esfondrament d'un mur d'un canal situat entre Manresa i Castellgalí ha provocat que durant dos dies el riu Cardener baixés pràcticament sense cabal al llarg d'aquest tram, poc abans de la desembocadura al Llobregat. Aquest dilluns al matí, encara era ben visible aquesta situació, sobre la qual va aixecar l'alerta l'associació de pesca que hi ha a Castellgalí, ja que, segons van explicar, aquesta imatge era la que havia tingut al llarg del cap de setmana. A primera hora de la tarda de dilluns, però, la situació ja s'havia normalitzat i el curs ha recuperat el cabal habitual.

Segons han detallat fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (responsable de la gestió dels espais fluvials), aquesta situació anòmala ha estat causada per «l'esfondrament d'uns cinc metres d'un canal que deriva l'aigua per a usos hidroelèctrics». Aquest trencament ha provocat «un efecte de ventosa, reduint així l'aportació d'aigua que passa pel riu», ja que es derivava tota cap al canal. Aquesta situació s'ha perllongat fins que s'han tancat les comportes del canal, de manera que es va deixar de derivar-hi aigua.

Un cop s'ha emprès aquesta mesura, segons han detallat les mateixes fonts, «el vas de la resclosa [situada a uns 30 metres de l'enllaç de Castellgalí amb la C-55] ha tornat a estar gairebé ple i això fa possible que el cabal del riu es normalitzi».

L'Agència Catalana de l'Aigua també ha informat que «es requerirà al concessionari de la resclosa que repari amb caràcter urgent el tram de canal que s'ha esfondrat». De fet, la resclosa és una referència de la situació anòmala que va viure aquest tram, ja que habitualment l'aigua hauria de sobrepassar-la i al llarg d'aquest episodi el seu nivell estava situat més de mig metre per sota, i l'amplada del cabal en aquest tram reduït a menys de la meitat.

"Cal netejar els llots"

El Club Esportiu Amics de la Pesca de Castellgalí té el seu vedat en el tram del Cardener que es va veure afectat per la sobtada baixada del cabal el riu. El seu president, Manel Mas, explicava ahir que no s'havia detectat que la fauna piscícola s'hagués vist afectada, però que sí que s'havia vist una major presència de cormorans, ja que aquestes aus que s'alimenten de peixos ho tenien més fàcil aigües amunt perquè les seves preses tenien menys possibilitats d'escapatòria. Mas també va aprofitar per subratllar que l'episodi «ha posat de manifest l'estat en què es troba el riu, ple de llots que s'haurien de netejar».