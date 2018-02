Sant Fruitós gaudeix de la seva festa més popular i reparteix 3.200 racions d'arròs

Sant Fruitós de Bages va tornar a viure el diumenge de Carnestoltes celebrant la seva festa més popular, la Festa de l'Arròs. Una diada que va portar centenars de persones, vilatans i forasters, fins a la zona del Bosquet, on van tenir lloc la majoria dels actes, que al migdia van culminar amb l'àpat comunitari, durant el qual es van repartir les 3.200 racions que prèviament havien elaborat els cuiners de l'arròs sota la direcció de Genís Noguera.

A primera hora del matí, i quan el termòmetre marcava temperatura sota zero, els pintors del 43è Concurs de pintura ràpida segellaven les seves teles i, repartits per diferents indrets del poble, començaven la seva obra. Mentrestant, es podia gaudir d'un esmorzar a base de botifarra, i s'obrien els estands de la fira d'artesans i comerciants i de la mostra d'entitats locals. Els cuiners i les cuineres de l'arròs treballaven en la preparació de les paelles.

També els participants en el concurs d'arrossos preparaven les seves paelles. Puntaires arribades d'arreu de les nostres comarques es reunien en la 23a edició de la mostra d'aquest gènere. Les colles geganteres d'Alella, Rellinars, Puig-reig, Vic, Sant Cugat del Vallès, Artés, Molins de Rei, Navarcles, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Llorenç Savall, Paidos i Sant Fruitós plantaven els seus gegants per fer la cercavila. A la sala del Nexe-Espai de Cultura tenia lloc la xerrada Alfred Figueras, el nostre pintor, a càrrec d'Assumpta Sala. Els sardanistes podien dansar als sons que interpretaven els músics de la cobla Ciutat de Manresa.

A les dues del migdia, amb una temperatura ambiental quasi primaveral, entrava al Bosquet la comitiva, amb les autoritats i convidats, acompanyats de les parelles, gegants, i la banda Unió Musical del Bages. Després dels parlaments de l'alcalde, Joan Carles Batanés, i del president del Consell Comarcal, Agustí Comas, es va fer l'homenatge a la parella de la festa, Irene Guerra i Salvador Carpio, que fa 50 anys van repartit l'arròs.

Batanés també va tenir un record per a Josep Noguera, conegut com a Fusteret, que va ser molt temps cap de la colla dels cuiners i que va morir fa un any. Després de la benedicció de l'arròs impartida pel rector del poble, mossèn Théophile, es van dispensar les 3.200 racions entre els comensals, els uns dins la pista i els altres repartits en diferents taules per tot el parc del Bosquet, mentre els músics de la Unió Musical interpretaven diferents melodies. El segell de cloenda el van posar els balls dels gegants de Sant Fruitós de Bages, punt final d'una jornada molt concorreguda. La festa ja va arrencar dijous passat amb la diada a les escoles del municipi.