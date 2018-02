La casa Torres Amat de Sallent tindrà un espai explicatiu

L'Ajuntament de Sallent va aprovar en el darrer ple un conveni per rehabilitar la casa Torres Amat fent una reforma estructural del soterrani per destinar-lo a usos turístics, i adaptar l'edifici a persones amb mobilitat reduïda. La reforma es durà a terme al soterrani de l'edifici i a les zones orientades al riu Llobregat de les plantes superiors per ubicar-hi un espai explicatiu vinculat al Geoparc.

Per altra banda, s'instal·larà un ascensor per donar accés a la primera planta, on hi ha l'habitatge de la casa Torres Amat.