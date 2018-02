Castellterçol celebra avui la tradicional Festa de l'Escudella

Com cada dimarts de Carnaval, just abans de començar la Quaresma, avui Castellterçol celebrarà la tradicional Festa de l'Escudella. L'àpat es prepararà durant tot el matí a la plaça Prat de la Riba i a la una del migdia, un cop el rector hagi beneït l'escudella, es repartirà a tothom qui en vulgui. Durant tot el matí, també hi haurà fira, tallers i animació infantil. Aquesta tradició, que té més de dos segles de vida, ha anat evolucionant al llarg dels anys. Les antigues calderes d'aram s'han substituït per l'acer inoxidable i actualment es cuinen 25 calderes de brou, amb les quals se serveixen més de 4.000 plats. A la tarda, al pavelló, hi haurà ball de Carnestoltes i festa del confeti.