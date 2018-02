Sant Joan disposarà d'una sala d'estudi municipal per al període d'exàmens

Sant Joan de Vilatorrada disposarà en els propers mesos d'una sala d'estudi municipal per al període d'exàmens universitaris i les proves de selectivitat. La proposta s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple a instàncies del grup municipal de Compromís amb Sant Joan-ICV-MES, a l'oposició. Segons la formació, d'aquesta manera, es dóna resposta a «una reivindicació històrica dels estudiants del nostre municipi». La ubicació del servei i l'horari d'obertura encara s'han de concretar.

Segons el portaveu de Compromís amb Sant Joan, Albert Marañón, són «nombrosos els estudiants de Sant Joan que no disposen d'espai adequat a casa seva o que volen estudiar amb companys i companyes en espais més adequats» i per aquest motiu «s'acaben veient obligats a desplaçar-se a Manresa, on les biblioteques moltes vegades ja estan col·lapsades, o a la seva universitat».

Per donar resposta a aquesta necessitat, es preveu adequar una sala d'estudi municipal que obrirà en horari nocturn i els caps de setmana. D'aquesta manera, es completarà l'horari d'obertura de la biblioteca de Cal Gallifa, que és l'espai que actualment tenen les estudiants, i que obre de dilluns a divendres de 15.30 h a 20.30 h i també els matins de dijous i dissabte de 10 h a 13 h (excepte els mesos d'estiu). Segons Compromís, aquests horaris «no satisfan les necessitats de molts estudiants que estudien als matins i allarguen la jornada fins ben entrada la nit». La proposta per obrir una sala preveu que l'espai disposi de connexió gratuïta a Internet a través de wifi.

La ubicació del servei així com l'horari concret d'obertura seran debatuts el proper mes de març, amb les persones que facin ús del servei i amb els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Joan. Segons Marañón, des des la formació «vetllarem al màxim perquè la decisió es pugi dur a la pràctica tan aviat com sigui possible».

La nova sala d'estudi municipal té previst obrir principalment durant els mesos de desembre, gener, febrer, juny i juliol, que és quan la gran majoria d'estudiants universitaris es troben davant d'exàmens de final de semestre i final de curs. És el cas també dels estudiants de segon de batxillerat que durant el mes de juny realitzen les proves de selectivitat.

En la moció que es va aprovar al ple municipal amb el suport de totes les formacions, Compromís amb Sant Joan recorda que la sala d'estudis és una proposta llargament reivindicada. En aquest sentit, assegura que a principi de la dècada del 2000 van celebrar-se al municipi dos Fòrums Joves que tenien com a objectiu la detecció de necessitats de la població juvenil i proposar polítiques locals en l'àmbit juvenil. En aquestes trobades, a les qual van assistir més de 100 joves del poble, ja va constatar-se la demanda dels assistents de disposar d'una sala d'estudis municipal que s'obrís en els períodes d'exàmens.

Així mateix, la desapareguda Assemblea de Joves de Sant Joan va assumir com a pròpia aquesta proposta i va canalitzar-la als responsables municipals en diverses ocasions. A més, apunten, al llarg dels darrers anys els diversos plans locals de joventut han detectat també necessitats d'aquest tipus però mai s'ha concretat una resposta. Ara, la sala d'estudis municipal serà una realitat.