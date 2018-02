Sallent tanca les fronteres a la diversió en el darrer dia de Carnaval

Tal com va arribar va marxar. Sallent ha acomiadat el Rei Carnestoltes amb dos ingredients que ja van servir per aixecar el teló de la festa fa set dies: música dels vuitanta coreografiada i sàtira amb la situació que ha viscut Catalunya des de l'1 d'Octubre com a marc de referència.

Així s'entén perfectament que aquest any el rei de la gresca acabés el seu regnat fulminat per una quadrilla d'una paròdica Guàrdia Civil -que ja anava repartint estopa durant la cercavila precedent pels carrers del poble- comandada per un Piolín. I a la coreografia final, mentre el carnestoltes sucumbia a les flames, els agents de la benemèrita, el famós canari de la Warner, uns quants éssers diabòlics i algun altre personatge van dansar dalt d'un vaixell que recordava el que es va fer famós al port de Barcelona pel referèndum, sota la música del In de navy dels Village People.

Com l'arribada, el comiat del Rei Carnestoltes ha tornat a ser multitudinari. Tot i que a l'hora programada per a l'inici del darrer acte del Carnaval, a 2/4 de 9 del vespre, la plaça de la Verdura no presentava una imatge gaire atapeïda, tan bon punt ha començat l'espectacle inicial i ha aparegut la figura (enguany cadavèrica) del Carnestoltes l'espai s'ha omplert sobtadament.

En aquesta pròleg, on s'ha intentat recrear unes campanades per intentar portar se majestat al món dels vius perquè mantingués el seu regnat a Sallent, ja s'han llançat algunes sàtires de temàtica general i local. Entre aquestes segona no hi ha faltat una mica d'autocrítica cap als ni-nis «que aquests dies ho deixen tot brut de llaunes buides i bosses de patates», i tampoc cap un blanc habitual: el batlle. «Ja heu vist la disfressa del Saldoni? ell va d'alcalde. Però ell sí que és un ni-ni. Perquè ni hi és, ni se l'espera».

Les campanades per intentar salvar el Carnaval s'han vist ja frustrades per una comitiva d'éssers d'ultratomba i la quadrilla de la Guàrdia Civil, que ha anunciat que arribaven disposats a «tancar les fronteres de Sallent perquè no hi entri la diversió». Però s'ha concedit un darrer alè de gresca. Una darrera cercavila amb dues xarangues que va crear una llarguíssima comitiva de dol festiu, en la qual no hi han faltat ni les ploreneres, ni el gegant maquis, que ja ha esdevingut una figura plenament lligada a aquesta festa. Com en l'edició de l'any passat, el Carnaval de Sallent s'ha acomiadat amb la paròdia final en un escenari disposat a l'esplanada de sota el pont nou, amb el Rei Carnestoltes en flames i un castell de focs de cloenda.