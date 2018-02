Sant Salvador vol optimitzar l'energia de la Masia del Calvet

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola l'estudi d'optimització energètica de la Masia del Calvet, un equipament municipal on s'ubica el casal de la gent gran, el consultori mèdic i el centre de dia.

Amb aquest treball el municipi disposa d'un document de guia per aconseguir un equipament més eficient energèticament. El treball inclou un seguit de propostes de millora per aconseguir reduir el consum energètic i les emissions de CO2 de l'equipament, com ara mesures de millora en les instal·lacions d'enllumenat, climatització i aigua calenta sanitària, així com mesures de millora de l'envolupant de l'edifici, per augmentar-ne l'aïllament i l'estanqueïtat.