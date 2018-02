Santpedor batejarà amb el nom Sala 1 d'octubre de 2017 un espai de la biblioteca

El ple de l'Ajuntament de Santpedor ha aprovat designar amb el nom de Sala 1 d'Octubre de 2017 l'espai annex de la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas en homenatge i record dels fets ocorreguts amb motiu del referèndum de l'1-O. El dictamen ha estat aprovat aquest dilluns al vespre amb els vots a favor d'ERC i de CiU i l'abstenció de Progrés Municipal. L'alcalde Xavier Codina remarca que aquesta és una data "històrica per a la vila, atesa la gran transcendència dels fets d'aquell dia i la defensa numantina per part de la població santpedorenca dels principis democràtics fonamentals, del dret a vot i de llibertat de pensament ideològic". A més, insisteix que en el cas de Santpedor "més d'un miler de persones van defensar durant més de 16 hores les urnes de manera pacífica i democràtica, per tal de garantir al conjunt de la ciutadania el seu dret a vot".

La proposta va sorgir de la delegació local d'ERC. És previst que en les properes setmanes es col·loqui una placa a aquest espai que es destina a activitats paral·leles de la biblioteca i que, en períodes electorals és també seu d'un dels tres col·legis de votació del municipi.