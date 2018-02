Alumnes de les escoles d'Artés protagonitzen una campanya de civisme

Els alumnes de sisè de les dues escoles de primària d'Artés (Doctor Ferrer i Vedruna) són els protagonistes i transmissors de la darrera campanya de foment d'accions cíviques del municipi que porta per nom Corrandes pel civisme d'Artés. En un projecte impulsat per l'Ajuntament, han realitzat una campanya amb material audiovisual per tal de sensibilitzar sobre el correcte ús de l'espai urbà, en relació a actes com ara la deixadesa amb els excrements de gos.

El missatge es llança a través d´una de les cançons de text improvisat més pròpies del principat de Catalunya, les anomenades Corrandes de Beget. Els nens i nenes de sisè han posat lletra a aquesta melodia en una activitat que ha comptat amb la participació del grup Corrandes són Corrandes, que han cedit la base instrumental. Després d´unes primeres sessions de reconeixement i identificació de la temàtica, els alumnes van seguir el procés participatiu per mitjà de la creació d´aquests versos i, posteriorment, van enregistrar la cançó i les imatges que l´acompanyen.

El 19 de febrer, la presentació de l´audiovisual

El proper dilluns culminarà aquest projecte amb la presentació de l´audiovisual que han ideat els mateixos alumnes de manera participada. A les 3 de la tarda, a Cal Sitges, hi haurà un taller amb el grup Corrandes són corrandes, un grup de música tradicional especialitzat en les cançons de text improvisat. I a les 4 de la tarda es farà la presentació de l'audiovisual, que posteriorment es llançarà a les xarxes socials en forma de càpsules amb missatges temàtics.