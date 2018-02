Un centenar d'animals participaran a la Festa de Sant Antoni de Santpedor

Els carruatges, els cavalls i altres animals de càrrega ompliran els carrers del barri Antic de Santpedor aquest proper diumenge en la Festa dels Tres Tombs. Prop d´un centenar d´animals hi participaran amb més de 30 carruatges, la majoria de les cases històriques de Santpedor i una cinquantena de genets, en un acte organitzat per Equiset Santpedor amb la col·laboració de l´Ajuntament i l´Escola Municipal de Música.

En els darrers dies s´han engreixat rodes de carro i des de l´entitat que organitza els actes s´han reparat alguns carros de pagès antics per portar-los en perfectes condicions a la festa de sant Antoni. La concentració d´animals i carruatges es farà aquest any a una nova ubicació, a la plaça del Sindicat amb un esmorzar a les 9 del matí. A 3/4 de 12 del migdia es farà el repic de campanes, a càrrec de Jordi Espinalt, per donar el tret de sortida a la cercavila.

Entre els carruatges n´hi haurà un d´autoritats però també un carro d´escala, un de trabuc, de pagès amb arnes, tartanes, botes d´aigua per ensulfatar les vinyes, carros de traginers, i com a novetat un gran carro de troncs, entre molts altres exemples de carros i traginers. Hi participen una dotzena de cases històriques del poble com Cal Xandri, la Cuca, Rosenda, Cal Quatre, Cal Patronill, Cal Xen, Burgaroles, Cal Palomes, Cal Rovira i el carro de l´Hortal.

La cercavila anirà de la plaça del Sindicat en direcció al carrer Joan Miró, Francesc Macià, Monjo, Pons Grau, Privilegis, Verge de Joncadella, Monjo, Del Vall, Plaça de l´Església, Àngel Guimerà, Plaça de la Font, carrer Muralla de Manresa i es tornarà a fer el circuit al pel carrer del Vall, pla Església, carrer Ample i carrer Muralla de Manresa. Aquest circuit es repeteix un total de tres vegades per finalitzar a Cal Llovet. En acabar la missa de les 12, es farà la benedicció d´animals a la plaça de l´església i el concert del grup d´alumnes de l´escola municipal de música. També hi participen obrint la cercavila els Batukad´ors.

Els actes acabaran a la tarda amb un ball a Cal Llovet amb el grup Els Andreus Trio que servirà per recaptar diners per a aquesta celebració.