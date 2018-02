Sant Fruitós dóna llum verd a la prova pilot de recollida amb contenidors amb xip

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages implementarà al llarg d'aquest 2018 la prova pilot als barris de La Rosaleda i Torroella de Baix de contenidors dotats de xip per tal de millorar els índexs de recollida selectiva. Un sistema, que Regió7 ja va avançar i que consisteix que els veïns i veïnes tindran una targeta amb xip que els permetrà obrir els contenidors de rebuig i orgànica per a tirar-hi els seus residus. Amb aquesta proposta es preveu augmentar la recollida de matèria orgànica en detriment del rebuig.

Aquest nou sistema s'implantarà a 16 contenidors dels dos barris i a través d'un xip es registrarà la utilització que en fan els usuaris.

El projecte, que es durà a terme a través d'un conveni amb el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ha de permetre optimitzar tant els recursos econòmics com els de gestió. El consistori té previst realitzar sessions informatives dirigides a les associacions de veïns i a la ciutadania per tal d'explicar amb tots els detalls aquest nou sistema.

Sant Fruitós de Bages implementa aquest nou sistema a través d'una prova pilot per tal de millorar el percentatge de la recollida selectiva dels residus municipals, estancada de fa anys per sota dels índexs que marca la normativa europea.

Balsareny i Rajadell són els altres 2 municipis de la comarca que també implantaran, conjuntament amb Sant Fruitós de Bages, aquesta experiència pionera a la comarca. Aquest sistema, que ja s'ha implantat en diversos municipis del territori espanyol, té uns índex d'eficiència molt similar als del porta a porta.