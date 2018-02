Un centenar d'animals seran a la Festa de Sant Antoni de Santpedor

Els carruatges, els cavalls i altres animals de càrrega ompliran els carrers del barri antic de Santpedor aquest proper diumenge en la Festa dels Tres Tombs. Prop d'un centenar d'animals hi participaran amb més de 30 carruatges, la majoria de les cases històriques de Santpedor i una cinquantena de genets, en un acte organitzat per Equiset Santpedor amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Escola Municipal de Música.

En els darrers dies s'han greixat rodes de carro i des de l'entitat que organitza els actes s'han reparat alguns carros de pagès antics per portar-los en perfectes condicions a la festa de Sant Antoni. La concentració d'animals i carruatges es farà aquest any en una nova ubicació, a la plaça del Sindicat, amb un esmorzar a les 9 del matí. A 3/4 de 12 del migdia es farà el repic de campanes, a càrrec de Jordi Espinalt, per donar el tret de sortida a la cercavila.

Entre els carruatges n'hi haurà un d'autoritats però també un carro d'escala, un de trabuc, de pagès amb arnes, tartanes, bótes d'aigua per ensulfatar i, com a novetat, un gran carro de troncs. Hi participen una dotzena de cases històriques del poble com Cal Xandri, la Cuca, Rosenda, Cal Quatre, Cal Patronill, Cal Xen, Burgaroles, Cal Palomes, Cal Rovira i el carro de l'Hortal. La cercavila anirà de la plaça del Sindicat fins a acabar a Cal Llovet, i una part del circuit es repetirà tres cops.

En acabar la missa de les 12, es farà la benedicció d'animals a la plaça de l'església i concert d'alumnes de l'escola de música.