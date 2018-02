Pere Casaldàliga compleix 90 anys amb les seves causes ben vives i amb la salut delicada

El bisbe Pere arriba aquest divendres als 90 anys, quan en fa pràcticament 50 que va deixar Catalunya per anar a viure, a donar-se, a una nova missió claretiana; en un racó de món, en una zona amb un alt grau de violència, en un espai de lluita per la terra. São Felix do Araguaia és per sempre la seva segona casa. Va néixer a Balsareny, a cal Lleter, tal dia com avui de fa 90 anys. Va passar mitja vida al nostre país (fins als 40 anys), i ara encara la recta final del seu pas pel nostre món a la seva humil casa, al costat del riu Araguaia. A ell sempre li ha agradat establir aquest pont entre rius, entre el seu Llobregat, tan industrial, i el cabalós i espiritual Araguaia. L´aniversari del bisbe Pere, un dels pares de la Teologia de l´Alliberament, no passarà desapercebut. Es viurà a São Felix, i a Barcelona, a l´església de Santa Maria del Pi, a partir de les 8 del vespre.

La salut i l´edat van guanyant la darrera batalla al bisbe Pere. La malaltia del Parkinson («el meu amic Parkinson», com ell diu) no només no el deixa, sinó que cada dia li genera més problemes. I aquella veu brillant que emergia d´un cos prim i escardalenc, pràcticament s´ha acabat en aquesta senectud. Un home de paraules, de discurs, de diàleg i debat veu que la malaltia l´ha deixat pràcticament sense parla, amb moltes dificultats a la vista, amb problemes d´oïda, molt limitat en la mobilitat. Molt madur d´edat.

«El Pere està molt delicat. Intenta parlar i no se l´entén, pràcticament. És dur», explica Maritxu Ayuso, de professió infermera, però, sobretot, una de les persones que tenen cura del bisbe balsarenyenc. Fa 15 anys, amb el seu marit, Joan de Quadras, metge, van ser membres de la comunitat que viu amb el bisbe, i hi va diverses vegades cada any per fer-hi estades relativament llargues.

«Pablo Gabriel -un agustí que ha estat col·laborant estretament amb el bisbe Pere- recorda al mateix Pere que si volia el martiri, el que no va tenir amb els intents d´assassinat i les amenaces que va rebre durant anys, el té ara amb el Parkinson». Són paraules d´Anna Casaldàliga, una de les vuit nebodes que té el religiós balsarenyenc. Casaldàliga viu l´agreujament de la malaltia, però, «amb serenor». I ben cuidat. Quatre persones es van alternant per no deixar-lo mai.

Casaldàliga va tenir una gran activitat mentre va ser a Catalunya. Va deixar una especial petjada a Sabadell, després de treballar per resoldre conflictes socials, i en tot el que feia l´acompanyaven dues aficions: escriure i comunicar. Però en aquests primers anys també va veure ben a prop el que suposa la guerra, la violència de la lluita entre els uns i els altres, el dolor de la sang vessada (a casa seva va morir un tiet sacerdot i va conèixer de molt a prop el cas de les víctimes del seminari de Barbastre). Però el veritable pes de la seva personalitat l´ha tingut a São Felix. Des d´aquest racó de l´Amazònia, la seva veu s´ha sentit arreu del món. Per explicar les seves causes -i les seves queixes, que també n´hi ha hagut-, però sobretot per mostrar-se com a exemple d´una Església que caminava a favor dels pobres.

Destaca la neboda Anna que un dels trets que més l´han impressionat és «la seva coherència». Va arribar a São Felix do Araguaia, va veure la realitat i la necessitat. I va dir que havia de viure com els pobres per ser un més. Per evangelitzar des del respecte pels pobles, per cadascuna de les comunitats, i en solidaritat. Al seu costat. I aquest exemple de pobresa, aquest bisbe que tenia la casa oberta sense portes, que vivia en una comunitat mixta, que acollia tothom, es va fer un nom. «És un profeta, un místic i, sobretot, una persona humanitzada», apunta Ayuso. «És un home coherent, coherent amb les seves causes i radical fins al final», afegeix la neboda Anna Casaldàliga.