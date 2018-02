Sant Fruitós intervindrà a l'ascensor de La Rosaleda per evitar més avaries

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va encarregar un projecte tècnic per tal de garantir el bon funcionament de l'ascensor de la passarel·la de La Rosaleda. En aquest informe es determinen les deficiències i les causes de les freqüents avaries que ha patit aquesta infraestructura i s'aporten propostes de solució per tal de resoldre la problemàtica endèmica de l'aparell.

El projecte exposa, com a principals problemes, que la maquinària de l'aparell es sobreescalfa amb les altres temperatures, que té deficiències en les mesures de rescat i evacuació i que els tancaments no estan ben aïllats de l'aigua quan plou. A més l'informe tècnic posa de manifest, entre altres qüestions, que la maquinària amb què funciona l'aparell no és adequada per ascensors a l'aire lliure.

En aquest sentit el projecte encarregat per l'Ajuntament proposa la instal·lació d'una estructura a la part superior i una malla protectora als laterals per evitar l'escalfament, modificar el paviment exterior de l'ascensor i impermeabilitzar la planta baixa de l'estructura per evitar les filtracions d'aigua. També planteja la necessitat de substituir l'actual maquinària per una adequada per a aparells que treballin a l'exterior.

El projecte preveu un cost d'aproximadament 60.000 euros.

L'Ajuntament de Sant Fruitós recorda que aquest ascensor, des de la seva inauguració l'any 2009, "ha patit múltiples averies i ha donat més d'un ensurt als seus usuaris".