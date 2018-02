Sant Fruitós reclama a Ensenyament que aclareixi el futur de l'escola Flama

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet palès el seu malestar i la seva preocupació pel futur de l'escola pública Flama -centre que està situat dins del seu terme, però que pertany a la xarxa educativa de Manresa- després que s'hagi conegut que el terreny on s'havia de construir el nou edifici finalment s'utilitzarà per ubicar-hi el col·legi Les Bases de la capital del Bages. El que preocupa el consistori fruitosenc és saber quins plans té el departament d'Ensenyament per reubicar, o no, aquest centre, pel que implica l'anomalia que estigui emplaçat en un municipi malgrat que pertanyi a un altre.

Després que Regió7 publiqués (vegeu edició del 3 de febrer) que l'escola Les Bases anirà al terreny on s'havia d'alçar la nova Flama, l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha adreçat una carta al director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, Ramon Bajona, per expressar-li en nom de l'equip de govern «la nostra queixa formal», atès que «aquesta ubicació és on s'havia de traslladar l'escola Flama de Manresa, que es troba en el nostre terme municipal, a la urbanització de Pineda de Bages».

En la carta, el batlle de Sant Fruitós subratlla que aquesta decisió «no ha estat consensuada ni explicada, i contradiu tot el que s'ha anat parlant fins a l'actualitat» amb el departament. I incideix en el fet que «la intenció més lògica en tot moment ha estat que una escola del municipi de Manresa es trobés ubicada en el seu terme municipal, i no en el municipi veí». Per aquests motius, el govern de Sant Fruitós demanava en la carta enviada al director dels serveis territorials que se'ls confirmi i comuniqui «si l'emplaçament definitiu de l'escola Flama és a la urbanització de Pineda de Bages» o si «hi ha prevista una nova ubicació i quin termini de temps» per fer-la realitat.

Joan Carles Batanés va explicar ahir que, després d'haver enviat la carta, ha tingut una conversa amb Ramon Bajona, en què «el que se m'ha transmès era que ell creia que el que ara es farà és el que ja hi havia planificat des d'un primer moment, malgrat que fa uns 15 anys que es parla del trasllat de la Flama a Manresa i ja fa temps que s'havia concretat aquesta ubicació». És davant d'aquesta situació «desconcertant» que l'equip de govern de Sant Fruitós demana «concreció» per saber «què passarà amb la Flama i, segons què se'ns plantegi, expressar les nostres demandes. Perquè aquesta és una anomalia que es podia anar gestionant mentre hi havia un horitzó de solució, però ara no sabem res del que hi ha previst».

Aquesta anomalia, explica Batanés, té conseqüències en la gestió que n'ha de fer l'Ajuntament de Sant Fruitós, «perquè tenir una escola a Pineda de Bages implica unes complicacions de circulació i de mobilitat en la urbanització, complicacions que, insisteixo, ens genera una escola que és de Manresa».

L'alcalde fruitosenc afegeix que aquest aspecte té una conseqüència directa en els recursos del consistori que presideix, «perquè hem de destinar agents de la Policia Local a gestionar la mobilitat en les entrades i sortides de l'escola, agents que en aquell moment no tenim en altres llocs o tasques del nostre municipi».

«Per tant», subratlla el batlle, «a Sant Fruitós aquesta escola ens genera uns costos, i si ha de continuar aquí cal parlar de com es gestiona tot això. I cal que el departament d'Ensenyament ens aclareixi immediatament quins plans té amb relació a aquest centre».