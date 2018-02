Anna Gabriel ha estat a Ginebra preparant la defensa de la seva compareixença davant el jutge Llarena

En un comunicat fet públic dissabte a la nit, un grup vinculat a la CUP autoanomenat "Ni una més" va assegurar que "l'ex diputada Anna Gabriel, així com d'altres membres de la campanya, s'han desplaçat a Ginebra en les darreres setmanes". I quan només falten tres dies per a la declaració de la política sallentina davant el Tribunal Suprem, afirmen que "en el marc de la preparació de la campanya antirepressiva, així com en l'estratègia de defensa davant la causa general que s'instrueix des del Tribuna Suprem, considerem absolutament central la dimensió internacional que puguem contribuir a donar-li. En aquest sentit, el contacte amb entitats, institucions internacionals i advocats vinculats a la defensa dels drets civils i polítics davant del Tribunal Europeu de Drets Humans, serà una de les línies prioritàries, tant pel que fa a l'estratègia jurídica com a la consolidació del posicionament polític".

Els responsables d'aquest grup "Ni una més" asseguren que "els delictes que s'imputen a totes les persones incloses a la causa general especial del TS, amb amenaces de penes altíssimes de presó, no foren concebuts per fets els que es van produir a Catalunya en els darrers mesos" i es lamenten de l'acció judicial. En aquest sentit, exposen que tot i que les penes poden ser molt greus, la justícia espanyola "no és capaç d'individualitzar responsabilitats connexes amb els delictes i es basen en les afirmacions públiques i actuacions de les ex diputades, que en tant representants de la institució, van desenvolupar en virtut de les funcions atribuïdes segons el programa electoral".

I acaben el seu comunicat queixant-se de les decisions judicials que consideren "exemplificadores". "Les decisions preses fins al moment en relació a les mesures cautelars, fiances altes, prohibició de sortir de l'estat, però sobretot, la presó incondicional per a dos ex consellers i els representants de l'ANC i Òmnim Cultural ens situen en un escenari en el que ens cal denunciar el caràcter exemplificador que pretenen jutges i magistrats, així com el Fiscal General, en un exercici que dista molt de la imparcialitat que haurien de garantir els poders judicials", afirmen.