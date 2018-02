Els Carnavals tardans guanyen terreny

Cada any hi ha més municipis de la Catalunya Central que aposten per celebrar les seves festes de Carnestoltes una setmana més tard del calendari habitual, un cop passat el dimecres de Cendra i entrada ja la Quaresma. Als històrics Carnestoltes tardans d'Avinyó, Moià, Navàs o Navarcles també s'hi han sumat en els darrers anys altres municipis com Gironella, Sant Fruitós o Castellbell i el Vilar. D'altres s'hi afegeixen de manera excepcional, com Bagà, per no coincidir amb la Festa de l'Arròs de la setmana passada i, fins i tot, hi ha qui el celebra el cap de setmana vinent, com Artés.



Avinyó, fidel a la tradició

Avinyó, que històricament ha celebrat el seu Carnestoltes la setmana següent a l'habitual,viurà avui el plat fort de la festa amb l'acte més concorregut: la rua de c0mparses. La gresca s'allargarà fins a la nit amb el sopar popular i el ball de disfresses que, com a novetat, es traslladen a la Sala Polivalent,on hi haurà l'actuació de la Banda del Coche Rojo, DJ Xaiet& Ovella Negra. Demà, a les 6 de la tarda, es farà l'enterrament de la sardina.



Carnestoltes Reganser, a Navàs

Navàs celebra avui el Carnestoltes Reganser. La cercavila, que s'iniciarà a les 5 de la tarda a la Plaça de l'Ajuntament, estarà amenitzada per la Xaranga Protons, que farà ballar al seu ritme fins arribar al Pavelló, on la Reina Carnestoltes farà el seu pregó. Com l'any passat, es durà a terme el concurs de disfresses i la festa final anirà a càrrec de la companyia Xiula!. Hi haurà coca i xocolata per a tothom, servei de barra i sopar popular.



Carnavarcles per festa major

El Carnavarcles arriba avui emmarcat enguany en els actes de la Festa Major d'Hivern de Sant Valentí. La rua, que seguirà la línia de l'any passat, arrencarà a les 6 de la tarda i recorrerà el centre de la població. Cap a les 8 del vespre, s'arribarà al pavelló, on es farà el lliurament dels premis a les millors carrosses i comparses i hi haurà botifarrada i ball amb Jaume Barri. A la nit, hi haurà concert amb S'TempleBar i DJ Rutxo.



Moià aposta pel civisme

Un altre dels carnestoltes tardans més tradicionals és el de Moià. La rua s'iniciarà al Carrer Nazarí Alibés, a les 6, i es farà un recorregut per tot el municipi. A partir de les 11 de la nit, hi haurà el ball de Carnestoltes a l'espai cultural Les Faixes amb els DJ Nando i DJ Joel Masip. Amb motiu de la festa, l'Ajuntament de Moià, ha posat en marxa la campanya iniciada l'any passat per prevenir l'excés de consum d'alcohol, els comportaments sexistes i els actes incívics.



Sant Fruitós fa festa doble

Sant Fruitós de Bages celebra avui la tradicional festa del Carnestoltes amb dues propostes, una pel públic familiar, a la tarda, i una altra pels joves, a la nit. La cercavila familiar comença a les 5 de la tarda des de la plaça Alfred Figueras amb l'animació del grup de percussió local Batukada Shangó i els tabalers Asmodaics i Golatiers. Acabarà al Pavelló amb l'animació infantil dels Karaoke Kids. El torn del públic jove serà a partir de 3/4 de 10 de la nit, amb la Rua Jove i la revetlla amb la Karaokes Band i els DJs locals Kandish i Berna.



Castellbell potencia l'animació

Castellbell i el Vilar potencia enguany l'animació, amb la participació de Pep Callau, i s'amplien les categories per donar més possibilitats de tenir premi a tots els participants a la rua. La comitiva sortirà de davant de l'Escola Jaume Balmes i acabarà el recorregut amb una festa a l'alçada de l'església del Borràs. Coincidint amb la crema del Rei Carnestoltes, es repartirà coca i xocolata .

Monistrol de Calders, Bagà, Borredà, Calaf, Guardiola de Berguedà, els Hostalets de Pierola, Masquefa, Òdena i la Pobla de Lillet també fan els seus Carnestoltes, entre avui i demà.