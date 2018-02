El consistori podrà invertir en millores als equipaments municipals

A banda de les millores a la via pública, l'Ajuntament de Moià també té previst dur a terme aquest any un seguit de treballs per rehabilitar diferents equipaments municipals. Segons l'alcalde del municipi, Dionís Guiteras, «cada cop tenim més marge per poder fer inversions i manteniments que són urgentíssims perquè hem estat massa anys sense poder-ne fer».

És el cas, per exemple, de l'edifici del mateix consistori on es contempla l'adequació de les oficines de la planta baixa per encabir els Mossos d'Esquadra, el reforç estructural de la primera planta i la legalització de la normativa de les instal·lacions. Entre els equipaments on hi ha previstes intervencions també hi ha l'espai cultural de Les Faixes on es preveu l'aïllament tèrmic a la coberta, finalitzar la il·luminació de l'espai escènic, millorar els accessos laterals i pintar el terra per facilitar la neteja.

D'altra banda, al pavelló municipal es preveu la modificació de part de la instal·lació de la xarxa d'aigua sanitària per tal de millorar les instal·lacions existents i la realització d'un sistema d'extracció d'aire als vestidors que permeti evitar les humitats existents.

L'ampliació de la superfície construïda i la rehabilitació i reforç d'estructures de l'ajuntament vell i la instal·lació de calefacció i la millora dels tancaments per optimitzar l'eficiència energètica a l'Ateneu són altres de les actuacions previstes als pressupostos d'enguany.