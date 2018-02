Gironella preveu reunir una vintena de comparses

? Gironella és un dels municipis que s'han sumat en els darrers anys als Carnestoltes tardans. El poble es troba immers en la festa des de dijous, però serà avui quan viurà els actes principals com la rua de disfresses que preveu la participació d'unes 600 persones i entre quinze i vint comparses. La rua serà amenitzada per 5 xarangues, a part de la Perla Negra, el Senyor Callau i la Megapubilla, i hi haurà canons de confeti. A la nit, es farà el Carnabars per recollir la gent per bars i restaurants i portar-la al Local del Blat, on hi haurà concert del grup de versions Pachucos, i música amb MonDJ i Parèntesis Grup.