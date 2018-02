L'equip VeAquartium d'Artés s'endú la FIRST Lego League de la UVic-UCC

L´equip VeAquartium d´Artés s´ha proclamat campió de la sisena edició de la FIRST Lego, aquest dissabte a la Facultat de Ciències i Tecnolodia de la Uvic. Amb aquest triomf han segellat la seva classificació per a la final estatal de la competició, que se celebrarà entre els dies 10 i 11 de març a Logronyo i que tindrà un premi d´allò més sucós a l´horitzó: poder participar a la fase final a nivell mundial que es farà a les localitats nord-amercianes de Detroit i Houston, l´abril vinent.

En la final catalana celebrada avui hi han participat 72 equips, 36 dels quals ho han fet en la categoria en la que s´han imposat els bagencs, acompanyats al podi pels equips Arobot Infinity de Platja d´Aro i els 10power de Manlleu.

Durant la competició del matí, els equips de la categoria FIRST Lego League han hagut de construir i programar un robot amb peces de Lego, el qual ha hagut de competir durant tres rondes, realitzant unes missions establertes sobre un taulell específic.

A més els equips han hagut d'exposar davant d'un jurat un projecte científic sobre l'àmbit del repte, que aquest any tenia per lema "Hydro Dynamics", i que convidava a treballar i reflexionar sobre el cicle de l'aigua per al consum humà. Finalment, els equips han presentat un pòster sobre com han treballat el projecte.