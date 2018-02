Oló rep un estudi i propostes de millora del clavegueram

Santa Maria d'Oló ha rebut de la Diputació un pla director de clavegueram del municipi. El treball ha servit per elaborar un inventari de tots els pous de registre i de les canonades de la xarxa, amb una descripció de les seves característiques i el seu estat de conservació, i s'ha estudiat el seu funcionament tant per temps sec com per temps de pluja, amb propostes de millora. Les actuacions previstes en aquest treball, que en el seu conjunt tenen un pressupost de 294.093 euros, permetran la millora de la canalització de les aigües residuals. A més, es construiran diversos col·lectors per tal de millorar la seva conducció i preveu la construcció de diversos sobreeixidors d'acord amb les prescripcions del Reglament de domini hidràulic.