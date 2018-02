Sant Fruitós actuarà a l'ascensor del pas elevat de la Rosaleda per poder-lo reobrir

L'Ajuntament de Sant Fruitós portarà a terme un seguit d'actuacions de millora a l'ascensor de la passarel·la que connecta el barri de la Rosaleda amb els polígons per damunt la carretera N-141c per poder-lo tornar a posar en funcionament. Actualment només s'hi pot accedir per les escales, ja que l'elevador està tancat des de fa més de mig any, després d'una de les nombroses avaries que ha patit des que es va inaugurar, fa gairebé una dècada.

Després de la darrera incidència, el consistori va encarregar un projecte tècnic per intentar garantir el bon funcionament de l'ascensor de la passarel·la de La Rosaleda. En aquest informe es determinen les deficiències i les causes de les freqüents avaries que ha patit aquesta infraestructura i s'aporten propostes de solució per tal de resoldre la problemàtica endèmica de l'elevador.

Segons han concretat fonts municipals, el projecte exposa com a principals problemes que la maquinària de l'aparell es sobreescalfa amb les altres temperatures, que té deficiències en les mesures de rescat i evacuació i que els tancaments no estan ben aïllats de l'aigua quan plou.

A més l'informe tècnic posa de manifest, entre altres qüestions, que la maquinària amb què funciona l'aparell no és adequada per a ascensors que es troben situats a l'aire lliure.

En aquest sentit el projecte encarregat per l'Ajuntament proposa la instal·lació d'una estructura a la part superior i una malla protectora als laterals per evitar l'escalfament, modificar el paviment exterior de l'ascensor i impermeabilitzar la planta baixa de l'estructura per evitar les filtracions d'aigua. També planteja la necessitat de substituir l'actual maquinària per una que sigui adequada per a aparells que treballin a l'exterior.

Es preveu que les mesures previstes per al projecte tindran un cost d'aproximadament 60.000 euros.

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha posat en relleu que aquest ascensor, des de la seva inauguració l'any 2009, «ha patit múltiples averies i ha donat més d'un ensurt als seus usuaris». El darrer cop que va funcionar va ser el 17 de juny al vespre, quan una avaria va deixar un grup de joves menors d'edat tancats a l'interior durant un quart d'hora.

En aquell moment, l'Ajuntament ja va anunciar que obria expedient a l'empresa encarregada del manteniment. Va ser llavors quan l'equip de govern va requerir un informe tècnic a l'empresa que va instal·lar l'ascensor i en va demanar un segon a una empresa externa. També en aquell moment es va plantejar l'opció de construir una rampa d'accés a la passarel·la (ara només hi ha l'escala) com a element alternatiu o complementari.

Segons van explicar ahir fonts municipals, aquesta possibilitat continua encara oberta, però de moment s'ha optat per prioritzar les intervencions per arreglar l'ascensor.