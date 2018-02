Súria fomenta espais sense fum en entorns de joves

L'Ajuntament de Súria promourà la implantació del projecte Entorns sense fum a la vila per evitar l'exposició d'infants i joves al fum ambiental de tabac i prevenir el tabaquisme en aquestes edats, amb la implicació dels adults. La iniciativa va ser presentada al saló

de sessions de la Casa de la Vila, amb la presència de membres de la comunitat educativa, representants d'entitats, responsables d'equipaments públics, regidors de l'equip de govern municipal i personal sanitari de la Fundació Althaia. El projecte Entorns sense fum és impulsat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb el suport de diferents ajuntaments catalans. El seu objectiu es declarar com a espais sense fum les zones obertes amb presència especial d'infants i joves, com accessos a centres d'ensenyament o equipaments culturals, esportius i de lleure, entre d'altres.

L'acte de presentació del projecte a Súria va anar a càrrec de la regidora de Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Carme Besa, qui va destacar la importància del compromís de tothom per reduir la incidència del tabaquisme entre els menors. Segons la regidora, aquesta iniciativa vol estendre la sensibilització social contra aquest problema, sense plantejar-se la imposició de mesures sancionadores. Els centres d'ense-nyament, entitats i equipaments que es vulguin afegir a la campanya hauran de signar un manifest d'adhesió, difondre el seu contingut a les famílies i posaren lloc visible un dels rètols oficials del projecte per identificar l'espai com una zona on es recomana no fumar. D'altra banda, l'Ajuntament de Súria promourà la realització de tallers, sessions informatives i altres activitats sobre el projecte.