Carnaval a Sant Fruitós Ambient festiu i participació abundant

Prop d'un miler de persones van gaudir de la festa de Carnestoltes de Sant Fruitós de Bages. La celebració va incloure dues propostes, una per al públic familiar a la tarda i una altra per als joves a la nit. Malgrat el temps plujós de la rua infantil hi va haver molta participació, amb una dotzena de comparses i una desena de grups familiars amb varietat de disfresses. Els assistents estaven acomanyats dels sons dels Asmodaics i Goliaters i de l'Associació Batukada Shangóls, grups locals de tambors. Tots junts van desfilar pels carrers del poble fins al Pavelló Municipal.