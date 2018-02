Concentració a Balsareny per protestar contra la violència dels ultres

Hi ha malestar a Balsareny per la marxa ultra que va recórrer els carrers del poble i l'agressió i les amenaces que van patir veïns i persones que estaven al carrer. Per aquest motiu unes 400 persones s´han concentrat davant de l´Ajuntament per demanar «prou». El manifest que s´ha llegit poc després de les 7 de la tarda ha estat un clam contra la violència i al feixisme, i s'ha posat l'accent en el tarannà democràtic i tranquil de Balsareny.

Representants del Centre Instructiu i Recreatiu, propietaris del bar on va haver l´agressió, han llegit un altre manifest posicionant-se en contra de «les agressions feixistes». S'ha fet un minut de silenci, i l'acte ha acabat amb la lectura d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme al Bages i convidant a tots els que volguessin a una assemblea demà a la tarda per organitzar una altra manifestació contra el feixisme al poble, en què també es farà una crida a tota la comarca per participar-hi.